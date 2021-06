Cinque i componenti del gruppo che avrebbero abusato della 15enne

Indagini serrate della Squadra mobile della Questura di Rimini per ricostruire la vicenda, la vittima ancora sotto choc avrebbe solo vaghi ricordi di quanto accaduto in spiaggia

Sarebbero cinque, tutti minorenni, i componenti del gruppo di ragazzini che nella tarda serata di domenica scorsa avrebbero abusato sessualmente di una 15enne sulla spiaggia di Rimini. Al momento, tuttavia, non ci sarebbero ancora indagati mentre proseguono serrate le indagini della Squadra mobile della Questura per cercare di ricostruire quanto avvenuto sulla battigia. La vittima, inoltre, ancora sotto choc avrebbe solo ricordi sfumati di quanto accaduto rendendo così più arduo il lavoro degli inquirenti che al momento si baserebbero sul referto medico che parla di un rapporto sessuale subìto dalla minorenne. Dalla ricostruzione su quanto accaduto è emerso che la giovane, insieme ad un gruppo di coetanei, nella serata di domenica aveva frequentato un locale nei pressi del porto riminese davanti al quale intorno alle 23.30 era anche scoppiata una rissa. Al momento del tafferuglio, però, la 15enne si era già allontanata andando sulla battigia con altre persone per poi ritornare sulla strada e chiedere aiuto al personale della polizia di Stato che si trovava poco distante in servizio di prevenzione e controllo nei luoghi della movida. Sul posto è intervenuta l'ambulanza del 118 e il padre della minorenne che è stata poi trasportata in pronto soccorso dove è stato attivato il protocollo anti stupro. Sull'accaduto gli inquirenti mantengono lo stretto riserbo vista la delicatezza della situazione che coinvolge tutti minorenni e l'inchiesta è coordinata dal Tribunale dei Minori di Bologna. Le indagini stanno proseguendo con il personale della Mobile che ha acquisito i filmati delle telecamere a circuito chiuso che sorvegliano la zona con la speranza che le immagino, oltre a un racconto più dettagliato da parte della vittima, possa permettere di chiudere il cerchio intorno agli autori della violenza.