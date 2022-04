Terminati i lavori per la riqualificazione di Via Chiesa Agina che riapre al traffico

Sono giunti al termine i lavori per la riqualificazione di Via Chiesa Agina, pronta ad essere riaperta al traffico. L’intervento di manutenzione straordinaria, che ha portato al rifacimento e consolidamento delle sponde del Canale Consorziale Rio Agina, si è concluso in questi giorni con il ripristino della funzionalità del guard rail e la riasfaltatura del manto stradale. I lavori di realizzazione di alcune scogliere protettive in massi di pietrame calcareo nei punti in cui si sono innescati franamenti spondali, lo ricordiamo, rientrano all’interno di un più vasto progetto che il Consorzio di Bonifica della Romagna redige ogni anno per ripristinare i franamenti prodotti dagli eventi di piena lungo le sponde dei canali di bonifica. Ciò garantirà la piena efficienza di deflusso del canale e la sicurezza del transito sull’adiacente viabilità. La lunghezza delle scogliere protettive complessivamente realizzate, anche a monte di Via Chiesa, è di circa 120 metri lineari. A conclusione dei lavori la via sarà protagonista domani sera della Via Crucis che partirà alle 20:30 dalla Chiesa dell’Agina, una tradizione che torna dopo due anni di stop a causa della pandemia.