TipiCi da spiaggia: le produzioni degli agricoltori riminesi conquistano i bagnanti

I prodotti della nostra terra in vetrina e in degustazione negli stabilimenti balneari riminesi: li ha portati ieri al mare Cia Agricoltori Italiani Emilia-Romagna che con il Sib-Sindacato italiano balneari ha realizzato la quarta edizione di "Tipici da Spiaggia". L’evento annuale intende valorizzare le eccellenze agroalimentari del territorio, a partire dalla frutta di stagione. Cinque le località della riviera romagnola in cui i produttori locali di Cia hanno offerto frutta, vino, miele, olio, confetture: a Rimini grande successo dell'iniziativa ospitata ai bagni Mareblu 108 e 109.

“È stato un incontro ravvicinato con centinaia di turisti – spiega il presidente Cia regionale Stefano Francia – ai quali, oltre ad offrire i nostri prodotti, abbiamo spiegato le criticità di una annata senza precedenti, che ha comportato perdite di produzione e reddito per le imprese agricole”.