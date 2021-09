Toponomastica: la Giunta approva l’intitolazione di una zona di Rimini

l’area verde compresa tra Via Covignano e la Scuola primaria Enrico Toti , come “Giardini Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor Militare”

Sarà intitolata al Milite Ignoto, nel centenario della traslazione nel sacello dell’Altare della Patria, l’area verde compresa tra Via Covignano e la Scuola primaria Enrico Toti , la cui nuova denominazione diventerà “Giardini Milite Ignoto – Medaglia d’oro al valor Militare”. Con questa proposta, la Giunta del Comune di Rimini ha non solo approvato le indicazioni emerse, con parere favorevole, dalla Commissione consultiva di Toponomastica nella seduta dell’ 11 maggio 2021, ma anche la proposta ricevuta da ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e ” rivolta a tutti i Comuni per sensibilizzare l’intitolazione al “Milite Ignoto – Medaglia d’Oro al Valor Militare” di piazze, vie o altri luoghi pubblico. Il prossimo 4 novembre 2021 verrà infatti celebrato in tutta Italia il Centenario della traslazione e della solenne tumulazione del Milite Ignoto nel sacello dell’Altare della Patria.