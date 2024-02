Tpl croce e delizia, un Metromare per 700 mila passeggeri. Ma sui bus 5 mila corse saltate

Pro e contro, c’è un trasporto pubblico che deve affrontare il doppio lato della moneta. Tra innovazione, numeri in crescita, ma anche difficoltà a reperire personale con il rischio di vedere corse saltate e disservizi. Il tema è stato a lungo snocciolato nel corso della commissione “Controllo e garanzia”, convocata nella mattinata di venerdì (2 febbraio) dal presidente Matteo Zoccarato. Le notizie certamente positive riguardano l’annuncio dell’acquisto di una lunga serie di nuovi mezzi di ultima generazione e l’avvio dei cantieri per lo sviluppo del Metromare. Di contro c’è da fare i conti in primis con la palese difficoltà di coprire il turn over degli autisti e una percentuale (seppure minimale) di corse che non riescono a essere garantite.

Arrivano i nuovi bus

Uno dei capitoli principali al centro dell’ordine del giorno, il piano di investimenti bus per il periodo 2024-2027, elaborato sulla base dei fondi disponibili, che prevede l’acquisto di 195 bus, con un investimento totale di 68,1 milioni di euro, di cui 58,1 milioni di contributo. In coerenza con le direttive europee sulla regolamentazione dei veicoli a zero emissioni, la strategia di acquisto del parco mezzi adottati continua nel solco della graduale introduzione di mezzi elettrici e nella progressiva elettrificazione dei depositi nell'ambito urbano, con l’obiettivo di ridurre la circolazione dei bus alimentati a diesel a favore di quelli a metano. Discorso simile per il trasporto extraurbano, con la mission di eliminare tutti i bus euro III entro la fine del 2024.

Per quanto concerne i finanziamenti pubblici relativi al servizio nel Comune di Rimini, si parla di 8 milioni nel piano strategico della mobilità sostenibile per le città con oltre 100 mila abitanti, altri 7,3 sempre nell’ambito dello stesso piano, più 7 milioni nell’ambito delle risorse connesse al Pnrr – Piano nazionale di ripresa e resilienza. A questi si aggiungono i 60 milioni di euro da risorse Pnrr per l’estensione del Metromare fino alla fiera.

In 700 mila sul Metromare

Nel corso della commissione è stato prestato un focus particolare sul servizio del Metromare che ha concluso il 2023 con un segno positivo in termini di chilometri percorsi rispetto al 2022, passati da 528.678 km a 534.116. A questo dato si aggiunge anche la rivelazione customer satisfacion 2021-2022-2023 che indica un elevato livello di soddisfazione tra l’utenza. In particolare, si registra una soglia superiore al 90% di gradimento nelle categorie riguardanti la facilità di acquisto dei biglietti e degli abbonamenti, l’organizzazione del servizio, il comfort del viaggio, la chiarezza e completezza delle informazioni, la presenza di pensiline alle fermate, il tempo e la durata del transito e l’impatto generale del servizio sull’ambiente. Il conteggio dei passeggeri saliti sul Metromare nel corso del 2023 deve ancora essere rendicontato, ma, come spiegato dai vertici dell’azienda Start Romagna, dovrebbe aggirarsi intorno alle 700 mila unità.

Mancano autisti e corse non garantite

Gli autisti attualmente in servizio sono 134 a Cesena, 122 a Forlì, 129 a Ravenna e 287 nella provincia di Rimini. Le corse non effettuate lo scorso anno per mancanza di autisti sono state 3.941 sulle 528.261 effettuate, una percentuale che resta limitata comunque a uno 0,7%. Il dato complessivo è però di 5.420 corse saltate (1%). Sugli autisti permane una difficoltà a reperire nuovo personale, un tema su cui il presidente Matteo Zoccarato vuole porre attenzione: “Se ci è stato dimostrato che le corse cancellate sono percentualmente minime rispetto al totale, quando a saltare sono proprio quelle coincidenti con gli orari di punta (lavoro, scuole, ecc.) l'intera città va in ginocchio. E negli ultimi tempi capita troppo spesso. Le cause? Economiche, e di personale. Se dunque da una parte si comprendono le difficoltà nell'individuare nuovi autisti rilevato lo status generale del mercato del lavoro, nonché la scarsa appetibilità del ruolo, d'altra parte resto perplesso quando nessuno è stato in grado di fornirmi un rapporto costi/ricavi del Metromare. Un servizio eccellente da fornire ai nostri turisti, di cui beneficia però solo una parte marginale della cittadinanza riminese; non servono dati alla mano per immaginare invece l'impatto che ha sul bilancio di Start”.

Frisoni: “Ci sono grandi opportunità”

“Affrontiamo un tema, quello del trasporto pubblico locale, vitale per il nostro territorio - è il commento dell’assessora alla mobilità del comune di Rimini, Roberta Frisoni -. Un settore che si trova di fronte a una serie di grandi opportunità, dovute ad esempio ai finanziamenti legati al Pnrr e all’importante lavoro di rinnovo del parco mezzi improntato alla sostenibilità e all’inter-mobilità. L’adozione di una politica così massiccia, che non si vedeva da tempo, sta portando risultati tangibili su molteplici versanti, da quello infrastrutturale a quello culturale. L’introduzione di veicoli elettrici, ibridi o a metano sta chiaramente impattando positivamente sulla qualità dei viaggi, sia per quanto concerne il servizio in sé che le ripercussioni sull’ambiente. Questo è ulteriormente supportato dal processo digitale che sta investendo il sistema, inclusa l’innovazione nella bigliettazione elettronica, particolarmente apprezzata dal bacino turistico. All’interno di questo contesto di progressiva implementazione e modernizzazione dei servizi, si ricorda anche il progetto previsto per il 2026 per il prolungamento del percorso del Metromare fino al polo fieristico, che segnerà un ulteriore passo in avanti verso una mobilità più efficiente e meglio rispondente alle esigenze del territorio, garantendo, parallelamente, anche un collegamento con il centro studi di Viserba”.