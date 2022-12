Il truffatore dello specchietto ci prova più volte e alla fine arriva la polizia

Nel pomeriggio di mercoledì al centralino della Questura di Rimini erano arrivate diverse segnalazioni da parte dei cittadini, soprattutto donne, che riguardavano una lunga serie di tentativi di raggiro ai danni degli automobilisti. In particolare le telefonate riguardavano un uomo che, a bordo di una Fiat 500, cercava di mettere a segno la “truffa dello specchietto”. Le pattuglie della polizia di Stato si sono così messe alla ricerca del veicolo individuandolo, poco dopo, mentre transitava in via Euterpe. L'uomo al volante, un italiano, è stato quindi portato in Questura e dopo essere stato identificato è stato denunciato per tentata truffa e danneggiamento.