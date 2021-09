Il mare miete un'altra vittima, a perdere la vita una turista

Seconda vittima del mare nella giornata di domenica che, dopo il decesso di un uomo sulla spiaggia di Miramare, ha registrato anche la morte di una turista a Rimini. Il dramma si è consumato intorno alle15 nello specchio di mare davanti allo stabilimento numero 67 quando, all'improvviso, una signora 65enne turista di Torino è sparita mentre stava facendo il bagno a circa 30 metri dalla riva. Ad accorgersi del corpo riverso in acqua è stato il bagnino di salvataggio che è intervenuto immediatamente per riportare a riva la donna e iniziare le prime manovre di rianimazione mentre è scattato l'allarme che ha fatto accorrere sulla battigia il personale del 118 con ambulanza e automedicalizzata. I sanitari hanno provato per quasi un'ora a cercare di far ripartire il cuore della signora ma, alla fine, si sono dovuti arrendere e il medico non ha potuto far altro che constatarne il decesso.