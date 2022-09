Una porta di ingresso alla città da tutelare, ai piedi dell'Arco una protezione per prevenire atti vandalici

Ad oltre vent’anni dall’ultimo intervento, l’Arco d’Augusto torna ad essere oggetto di un importante lavoro di restauro. La manutenzione prevede anche uno speciale lavoro proprio alla base dell’Arco, per difenderlo e tutelarlo in caso di scritte o atti vandalici. Già durante gli scorsi mesi c’era stato un caso di vandalismo a un monumento storico, quando era stato imbrattato il tempio Malatestiano. Ora si vuole prevenire, con un’azione mirata. “La base dell’arco – spiega la Soprintendente Federica Gonzato -, vedrà la posa di uno speciale strato protettivo, che consentirà in caso di scritte vandaliche di tutelare la pietra e di poter agire in maniera più facile con la pulizia”.

MONUMENTI - Rimini rifà il look ai simboli della città

L’ Arco di Augusto fu edificato nel 27 a.C. in onore di Cesare Ottaviano Augusto ed è il più antico degli archi romani conservati nell'Italia settentrionale. L’Arco, ad unico fornice, segna l’ingresso alla Città per chi proviene dalla Flaminia, la via tracciata dal console Flaminio nel 220 a.C. per collegare Roma a Rimini. Fu eretto come porta onoraria, per esprimere la volontà del Senato di celebrare la figura di Ottaviano Augusto, così come manifestato dall'iscrizione posta sopra l'arcata. Il monumento si inseriva nella cinta muraria più antica, della quale ai suoi lati sono visibili i resti, in blocchi di pietra locale. Oggi si presenta isolato in seguito all'intervento di demolizione dei corpi adiacenti, eseguito negli anni '30 del secolo scorso.