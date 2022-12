Per tutta la vita ha lavorato nello stesso negozio, il barbiere compie 50 anni di professione

Si allarga il numero delle attività inserite nell’albo delle botteghe storiche di Rimini. Fa esordio anche il negozio di barbiere di Walter Medri a Viserbella (viale Porto Palos), uno dei rari casi in cui il requisito temporale per l'iscrizione, 50 anni di esercizio nello stesso locale, è stato maturato da una sola persona, l'attuale titolare, che ha iniziato ad operarvi nel 1972. In realtà la bottega in quel momento esisteva già, era stata fondata da Renzo Mignani nel 1968; poi lo stesso Mignani con altri due barbieri di Viserbella, Vittorio Sarti e appunto Walter Medri, l'avevano scelta come base per una fortunata collaborazione, durata fino al 1985. La bottega di Medri non fornisce solo un apprezzato servizio a numerosi clienti (residenti e turisti) ma rappresenta da decenni un luogo di ritrovo per la comunità.

“L’albo delle botteghe storiche - sottolinea Juri Magrini, Assessore alle Attività Economiche – si arricchisce di nuove eccellenze territoriali conosciute a livello nazionale. Un riconoscimento prezioso per tutte le attività storiche, i negozi e le botteghe di vicinato, formati da donne e uomini che in tante zone della nostra città portano avanti il loro lavoro con intuito e capacità professionali. Abbiamo deciso di dare continuità a questa misura di sostegno che ha non solo un importante valore simbolico, ma conferma la volontà dell’Amministrazione Comunale di sostenere le imprese di fronte alle difficoltà che stanno caratterizzando questo particolare periodo storico fra crisi energetica e inflazione”.