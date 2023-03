Giovanni Cricca tra i finalisti di Amici, pronto l'esordio nel Serale di Maria De Filippi

C'è anche il riccionese Giovanni Cricca tra i finalisti di Amici. Prende ufficialmente il via la fase conclusiva di Amici 22: il Serale. Come sempre sarà Maria De Filippi a condurre la puntata e per la prima volta saranno seduti sulle poltrone dei giudici Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I 15 allievi sono divisi in tre squadre. La prima puntata del serale è in programma per sabato (18 marzo). Riuscirà Cricca a imporsi? Giovanni Cricca è stato il primo cantante a conquistare il banco di Amici 22. La scorsa estate è entrato nella rosa dei cinque finalisti del Deejay on stage. Giovanni ha 19 anni, vive a Riccione, ma all’età di 5 anni si trasferisce a Sydney con i genitori che sono operatori umanitari. Qui ha iniziato a studiare canto presso il Sydney Children’s Choir. Poi si è messo a studiare canto e piano. A 8 anni Giovanni Cricca è poi tornato in Italia a Riccione.