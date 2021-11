Un corso di autodifesa dedicato alle donne

Dopo un anno di pausa a causa del Covid, riprende il corso di autodifesa rivolto alle donne, organizzato dalla Casa delle Donne in collaborazione con Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato e Polizia Municipale che mettono a disposizione gratuitamente propri istruttori, con l'Associazione "Rompi il Silenzio Onlus" per le lezioni teoriche e con l'Associazione "La Pedivella" per le iscrizioni. Il Corso si svolgerà nella Palestra Dante Alighieri di Rimini (via Coletti n. 102, presso la Scuola Secondaria) a partire dal 16 novembre, tutti i martedì e i giovedì dalle ore 17,30 alle ore 18,30 per un totale di 10 giornate e terminerà quindi il 16 dicembre 20212. Il Corso, che riscuote ogni anno un notevole successo sia di partecipazione che per i risultati ottenuti sul fronte dell’acquisizione di una maggiore sicurezza personale e della gestione della paura attraverso la conoscenza di tecniche di base di difesa, rientra tra le iniziative organizzate dal Comune di Rimini per la giornata internazionale contro la violenza sulle donne del 25 novembre. Il corso è gratuito, per iscriversi ci si può rivolgere alla Casa delle Donne - tel 0541.704545 aperta dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12.