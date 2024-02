Una nuova sezione dedicata ai più piccoli all’asilo Baldini: via libera all'adeguamento e manutenzione della struttura

La giunta comunale ha dato il via libera al documento di indirizzo alla progettazione di alcuni interventi di adeguamento e manutenzione dell’Asilo Baldini, la storica scuola paritaria per l'infanzia presente in via IV novembre, nel centro della città. I lavori, oltre a contribuire ad una complessiva riqualificazione del plesso, saranno funzionali alla creazione di una nuova sezione ‘cerniera’, rivolta cioè ai bimbi in età da nido, tra i 12 e i 36 mesi, andando così ad affiancare il servizio infanzia (3-6 anni) e aumentando l’offerta educativa a favore delle famiglie riminesi.

I lavori alla struttura - di proprietà comunale e gestita da privati - prevedono quindi l’adeguamento dei locali da un punto di vista funzionale per poter ricavare gli spazi da destinare alla nuova sezione, a cui si aggiunge la sostituzione di tutti gli infissi. L’intervento, affidato ad Anthea, prevede un investimento a carico dell’Amministrazione di circa 175mila euro.

La realizzazione della nuova sezione, che sarà operativa già dal prossimo anno scolastico 2024/2025 e prevede una ventina di posti, si inserisce nel programma avviato dall’Amministrazione comunale sin dall’inizio del mandato che oltre a rinnovare e potenziare il patrimonio edilizio scolastico ambisce a innalzare la quantità e la qualità dell’offerta formativa, ampliando anche la possibilità di accesso alle strutture del sistema pubblico privato.