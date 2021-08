Una panchina rossa per Montegridolfo. Simbolo della lotta contro la violenza sulle donne e contro ogni discriminazione di genere, la panchina ha trovato posto nei giorni scorsi all'ingresso del borgo della Valconca. Un'iniziativa promossa e voluta dal cittadino Celestino Ceccoli, a cui vanno i ringraziamenti dell'amministrazione comunale. “Oggi – afferma il sindaco Lorenzo Grilli - abbiamo inaugurato la panchina simbolo della sensibilizzazione verso la violenza sulle donne. Con l’occasione abbiamo ricordato la delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale di Montegridolfo per impegnare l’amministrazione attuale e quelle future a costituirsi parte civile in occasione di episodi di violenza contro le donne che possano avvenire nel nostro territorio. È un atto di civiltà che vuole prendere una forte distanza dai sempre più frequenti episodi di violenza contro il genere femminile che i media ci portano quasi quotidianamente alla nostra attenzione”. “Il mio personale ringraziamento e quello dell’amministrazione che rappresento – prosegue il sindaco di Montegridolfo - al nostro concittadino Celestino Ceccolini che si è fatto promotore dell’iniziativa tramite l’associazione MONDO DONNA ONLUS che segue il progetto del Distretto di Riccione “Chiama ChiAma” per servizio di aiuto e sostegno per le donne”.