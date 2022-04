Una serata dedicata al tumore del pancreas e all'importanza dello screening

Il Presidente del “Club 41 di Riccione” Mirco Migani assieme al “past President” Alessandro Malpassi, ha organizzato una serata di presentazione dell’associazione “Oltre la Ricerca odv”, presso l’Agriturismo “La Graziosa” di Coriano, durante la quale si è trattato l’argomento del tumore del pancreas, affrontando tutti i vari aspetti connessi alla malattia. Sono intervenuti il dottor Enrico Cavagna e il dottor Luigi Veneroni, in rappresentanza del gruppo che lavora coeso negli ospedali del territorio con i pazienti che soffrono di patologie epato bilio pancreatiche, assieme al dottor Garulli che per impegni di sala operatoria non ha potuto partecipare. In particolare è stata posta l’attenzione sullo “screening” basato sulla familiarità, che fino a pochi anni anni fa era considerato un’utopia, oggi invece sta diventando realtà.