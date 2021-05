Una staffetta in bicicletta per ricordare le forze dell'ordine cadute nell'adempimento dei loro doveri

Ogni anno il SAP organizza il “Memorial Day”, una manifestazione che,attraverso una serie di eventi sul territorio nazionale intende celebrare tutte le vittime del terrorismo, della mafia, del dovere e di ogni forma di criminalita?. Quest’anno, anche in ossequio alle restrizioni imposte dal periodo pandemico si vuole comunque ricordare e rendere omaggio a chi ha donato la vita per combattere ogni forma di criminalita?. In questo contesto, il prossimo 22 maggio, quattro agenti in biciletta, partendo da Santarcangelo di Romagna, (Piazza Ganganelli), gireranno il territorio e renderanno omaggio ai familiari di caduti delle forze dell’ordine. Saranno a Bellaria, dai familiari di Sabrina Pagliarani (Agente della Polizia di Stato, morta nel 1994 a seguito di un incidente stradale durante un servizio di viabilita? autostradale), a Novafeltria, presso i familiari di Alessandro Giorgioni (Appuntato Scelto dei Carabinieri colpito a morte nel 2004 durante un controllo), a Rimini, dai familiari di Antonio Mosca (Sovrintendente Capo della Polizia di Stato morto nel 1989 a seguito delle ferite inferte dalla cd banda della Uno bianca). Alle partenza ed alle varie soste parteciperanno i sindaci dei comuni interessati. Alle 13.00 e? prevista una breve cerimonia commemorativa nei pressi del monumento ai caduti della Polizia di Stato all’ingresso della Questura di Rimini in Piazzale Bornaccini a cui e? prevista la partecipazione del Questore e del Prefetto di Rimini