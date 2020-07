Uno speciale prato di erba sintetica per il giardino della scuola primaria De Amicis

Una nuova copertura, con uno speciale prato in erba sintetica, per il giardino della scuola primaria “De Amicis” di via Crispi. L’intervento è stato ultimato proprio in questi giorni, approfittando dei mesi estivi, per essere pronto all’utilizzo già dai primi giorni di riapertura delle lezioni. Si tratta di un intervento concordato con dirigenti ed insegnanti e atteso anche dalle famiglie. Un investimento che si colloca non solo nel versante della qualificazione estetica dell’edificio, ma anche in quello funzionale, permettendo un diverso e più ampio utilizzo degli spazi esterni, anche a livello didattico.

