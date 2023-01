La neve imbianca l'entroterra, ancora 24 ore di freddo e maltempo

Durerò ancora 24 ore, secondo le previsioni meteo, l'ondata di freddo e maltempo che questo fine settimana si è abbattuta su tutta la provincia imbiancando l'entroterra e costringendo le scuole della Valmarecchia e della Repubblica di San Marino a chiudere i battenti nella giornata di lunedì. La dama bianca ha fatto registrare accumuli che vanno dai 30 centimetri a San Leo fino a superare gli 80 a Pennabilli tenendo impegnati gli spazzaneve per tutta la giornata di domenica per pulire le strade principali che, nonostante i consigli di rimanere in casa, sono state prese d'assalto dai curiosi.

Il meteo indica come quella di lunedì sarà un’altra giornata decisamente piovosa su pianure e coste con qualche rovescio sparso, da evidenziare le abbondanti nevicate sui settori appenninici. Zero termico visto più alto negli ultimi aggiornamenti serali quindi la neve cadrà da 300/500 metri a seconda delle zone per poi risalire nel pomeriggio ovunque sopra i 500 metri. I fenomeni insisteranno per tutta la mattinata per poi diradarsi nella seconda parte del giorno. Cessazione dei fenomeni in serata.