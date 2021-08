Vasto incendio nell'entroterra, in cenere 4 ettari di boscaglia

Le squadre hanno lavorato per tutto il pomeriggio di giovedì per circoscrivere e spegnere il rogo, intervenuti i carabinieri Forestali per accertare la natura delle fiamme

Hanno lavorato per tutto il pomeriggio di giovedì le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Rimini e dalla provincia di Forlì-Cesena, insieme ai volontari della protezione civile, per un vasto incedio che si è sviluppato nell'entroterra. L'allarme è scattato verso le 14.20 nel territorio del comune di Poggio-Torriana, nella zona di Masrola, dove le fiamme hanno iniziato a divorare una macchia di vegetazione. Alimentato dal vento, il fuoco ha divampato fino ad interessare un'area di circa 4 ettari nonostante l'intervento degli idranti. Solo dopo tre ore di duro lavoro, reso ancora più arduo dal terreno impervio, l'incendio è stato messo sotto controllo e al momento sono in corso le operazioni per estinguere gli ultimi focolai. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri Forestali per accertare la natura del rogo.