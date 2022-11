Forte vento sul Riminese, diversi alberi crollati sulle strade. Serie di interventi dei Vigili del fuoco

Il forte vento di queste ore ha causato la caduta in strada di quattro alberi a Santarcangelo di Romagna. In via Fabbrerie, via Bornaccino, via Pascoli e via Santarcangelese, con conseguente sbarramento delle strade. I Vigili del Fuoco, molto impegnati a causa di numerose richieste d’intervento sul territorio, hanno attivato il Coordinamento del volontariato per il taglio delle piante e la rimozione dalle strade. L'aggiornamento è del Comune.

Il Centro operativo intercomunale di Protezione civile della bassa Valmarecchia è operativo per il monitoraggio della situazione: per segnalare situazioni di emergenza è possibile contattare i Vigili del Fuoco di Rimini al 115 o la Polizia locale al numero 0541/624361.