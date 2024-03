Via Crucis e celebrazioni in Cattedrale, il programma della Diocesi per i riti della settimana Santa

Con la domenica delle Palme, commemorazione dell’ingresso del Signore in Gerusalemme e S. Messa in Cattedrale, si è aperta la settimana Santa 2024. La Settimana Santa (il periodo che va dalla domenica delle Palme alla domenica di Risurrezione) celebra gli eventi di fede correlati agli ultimi giorni terreni di Gesù, comprendenti in particolare la sua passione, morte e risurrezione. La Pasqua, in particolare, è la massima solennità della fede cristiana. Questo il programma della Diocesi di Rimini.

Settimana Santa 2024

Celebrazioni in Basilica Cattedrale presiedute dal Vescovo

Mercoledì Santo, 27 marzo - Al mattino, ritiro del Presbiterio in Seminario. Alle ore 15.30, il Vescovo di Rimini mons. Nicolò Anselmi presiederà la S. Messa del Crisma in Basilica Cattedrale, concelebrata da tutti i presbiteri. Durante la Messa verranno benedetti i Sacri Olii e rinnovate le promesse sacerdotali.

Giovedì Santo, 28 marzo - Alle ore 16.00, S. Messa in carcere con il segno della Lavanda dei piedi. Alle ore 18, in Basilica Cattedrale il Vescovo celebra la Messa in “Coena Domini”, nella Cena del Signore, memoriale dell’Ultima Cena e dell’istituzione dell’Eucaristia e del sacerdozio. Diretta tv su Icaro Tv (canale 18 digitale terrestre)

Venerdì Santo, 29 marzo - È giorno di contemplazione del mistero della passione di Gesù; i fedeli sono invitati al digiuno e all’astinenza dalle carni. Non si celebra la Messa. Alle ore 18 il Vescovo Nicolò presiederà in Basilica Cattedrale la celebrazione della Passione del Signore. Dopo la lettura solenne della Passione dal Vangelo di San Giovanni, si svolge la grande preghiera per le intenzioni della Chiesa. Segue la presentazione e l’adorazione della Croce. Diretta tv su Icaro Tv (canale 18 digitale terrestre)

Due le Via Crucis proposte

Al mattino, il Vescovo Nicolò presiederà la Via Crucis diocesana del settore giovani di Azione Cattolica dal titolo “We Care. Percorsi di bene comune nella Passione del Signore”. Ritrovo alle ore 9 alla parrocchia di Santo Marino (Poggio Torriana), arrivo alle ore 13 alla parrocchia di S. Agata Martire (Fabbrica di Santarcangelo). Il Vescovo Nicolò presiederà anche la Via Crucis di Comunione e Liberazione dalle ore 20.30 con partenza dalla rotonda don Luigi Giussani, a Rimini.

Sabato Santo, 30 marzo - Alle ore 10.00, Ora della Madre dalle suore Clarisse a San Bernardino, a Rimini.

Diretta tv su Icaro Tv (canale 18 digitale terrestre). Al pomeriggio, confessioni in Cattedrale. A partire dalle ore 21.30, il Vescovo presiede la solenne Veglia Pasquale nella Notte Santa. Con celebrazione dei Sacramenti dell’Iniziazione Cristiana. Diretta tv su Icaro Tv (canale 18 digitale terrestre)

Domenica della Santa Pasqua, 31 marzo - il Vescovo presiede in Basilica Cattedrale la Messa Solenne di Pasqua di Risurrezione alle ore 11.

Lunedì 1 aprile - Alle ore 18.00, il Vescovo presiede la S. Messa per la venerabile Carla Ronci a Torre Pedrera.