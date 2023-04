Cambia la viabilità di Riccione, viale Dante chiuso al traffico e apre il sottopasso di viale Bellini

Novità in arrivo per la viabilità di Riccione. A partire da mercoledì (5 aprile) viene aperto al traffico il sottopasso di viale Bellini che consentirà di rendere molto più snella la viabilità della zona centrale, soprattutto quella dell’area del portocanale. Inoltre, solo in occasione del weekend di Pasqua (da sabato a lunedì compresi), viale Dante sarà chiuso al traffico.

L’apertura del sottopasso di viale Bellini

La sindaca Daniela Angelini, gli assessori alla Mobilità Simone Imola e alla Pianificazione del territorio Christian Andruccioli, sono stati in viale Bellini per una simbolica apertura al traffico del sottopassaggio: “Si tratta di un intervento realizzato da diversi anni - dice l’assessore Imola -: questa amministrazione ha deciso di rendere fruibile il sottopasso nella convinzione che potrà essere utile per alleggerire il traffico della zona centrale”.

L’opera rientrava tra quelle propedeutiche a un miglioramento generale della viabilità con l’entrata in funzione del Metromare. “Il sottopasso, che abbiamo messo a norma con la cartellonistica orizzontale e verticale, oltre a pulire le caditoie, consentirà di scaricare soprattutto viale Parini e le due rotatorie a monte e a mare del portocanale”.

Viale Bellini potrà essere utilizzato - secondo anche le indicazioni della nuova cartellonistica stradale - per chi viaggia in direzione mare-monte per raggiungere l’ingresso dell’autostrada A 14 o per spostarsi verso Rimini, imboccando proprio viale Rimini.

Viale Dante chiuso al traffico a Pasqua

A partire dalla mattina di sabato 8 aprile e fino alla sera di lunedì 10 (Pasquetta) tutto viale Dante resterà chiuso al traffico. “La proposta di non fare transitare le auto in viale Dante in occasione di questo lungo ponte festivo - spiega la sindaca Daniela Angelini - ha trovato il favore della grande maggioranza degli operatori che abbiamo coinvolto nella scelta per il tramite di comitati e associazioni di categoria”. L’idea è quella di rendere la passeggiata maggiormente gradevole e certamente meno caotica durante un fine settimana in cui è previsto l’arrivo di tanti turisti e proprietari di seconde case.