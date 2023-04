Un sedicente esorcista sostiene di aver "eliminato" il murales. "L'ho cancellato io, era contro natura"

Si infittisce il mistero sul murales cancellato in via Savonarola. Con l’immagine che ha fatto il giro dell’Italia: quella di un uomo che allatta un bebè. E se il consigliere regionale leghista Matteo Montevecchi non perde occasione per proporre un fotomontaggio sui social scrivendo “tra i principali indagati il Montevecchi di turno” ora c’è chi sostiene di essere il vero responsabile dell’eliminazione del murales. Una vicenda che andrà chiarita e appurata nei dettagli. A uscire allo scoperto, sostenendo di essere lui il responsabile, è il diacono esorcista Padre David, al secolo Davide Fabbri. La notizia è stata riportata dall’Ansa, con il presunto responsabile che riferisce: “Eravamo in quattro, lo rifarei ancora”.

Residente a Cervia (Ravenna), ex concorrente dell'Isola dei famosi e militante di estrema destra, nel 2018 Fabbri aveva affisso a Rimini manifesti con il volto di Mussolini ricevendo una condanna per apologia di fascismo. Si definisce esorcista ed è noto con il nome di padre David. L’imbrattamento sarebbe avvenuto “all’alba, alla luce del sole”, è quanto ripreso dall’Ansa.

Sarà davvero lui il vero autore della colata di vernice bianca sul murales? Resta l’interrogativo. Con padre David che in una nota rilasciata alle redazioni scrive: “Scandalizzava i più piccoli e com'è scritto nel Vangelo: guai al mondo per gli scandali". Il sedicente esorcista è poi convinto che l'opera fosse "un segno della massoneria, che a Rimini è molto potente". Alla richiesta di quali prove abbia per affermare ciò, parla di "segni", come la "data, la via Savonarola, la numerologia".