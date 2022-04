Il Viminale assicura: "A partire da giugno arriveranno nuovi rinforzi e presidi di sicurezza"

Arriva l'estate e a Rimini non sarebbe il caso di ridurre la presenza dei militari impegnati per l'operazione "Strade sicure". Ma il Viminale rassicura il renziano Marco Di Maio: un potenziamento delle Forze dell'ordine ci sarà. "Per quanto concerne le esigenze stagionali del territorio provinciale riminese, in vista dell'imminente stagione estiva, già a partire dal mese di giugno prossimo sono stati predisposti, grazie all'ausilio di personale di rinforzo delle forze di Polizia, specifici presidi ad alta visibilità, con finalità preventiva, nelle zone più sensibili e negli orari di maggiore criticità", spiega il sottosegretario Carlo Sibilia rispondendo in commissione a Di Maio.

L'esponente di Italia viva aveva interrogato il Governo segnalando che il supporto dell'Esercito alle Forze dell'ordine tradizionali fosse "risultato fondamentale nello svolgimento delle attività di controllo di punti critici di tutto il territorio nazionale e, in particolare, delle città della riviera romagnola, soprattutto in alcuni periodi particolari dell'anno". Tra l'altro da "ormai 25 anni circa" i sindaci della Riviera lamentano l'insufficienza di uomini e mezzi delle forze di Polizia "in un'area che conta più di 20 milioni di presenze turistiche l'anno". Dunque, il taglio dei militari non aiuterebbe, "soprattutto a fronte delle continue richieste di rinforzi di agenti da parte delle amministrazioni locali" per l'estate. Ma il taglio sarà graduale, ribatte il sottosegretario: i militari si ridurranno, ma da qui al 31 dicembre 2023. E, per Rimini, aggiunge, già da giugno ci saranno specifici presidi di sicurezza. Ma in generale, aggiunge il sottosegretario, a Rimini ci si sta preparando parecchio sul fronte della sicurezza estiva. (fonte/agenziaDire)