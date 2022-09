Arriva l'autunno e scattano gli "eventi business", ma c'è grande attesa per la storica Fiera di San Michele

L'autunno è ormai sopraggiunto in città. Le giornate sempre pìù ridotte, le temperature frizzanti e pungenti, le vacanze oramai giunte al termine e i numerosi impegni che inevitabilmente si ripropongono, il mese di settembre ci costringe a "stipare nell'armadio" quella leggerezza e spensieratezza tipica dell'estate ed indossare capi più caldi, ma anche malinconici e nostalgici, propri della stagione autunnale. L'ultimo weekend del mese di settembre non intende però lasciarsi "travolgere" da tante emozioni e repentini sconvoglimenti così "ci prende per mano" per condurci in quello che sarà un mese d'ottobre ricco di iniziative e appuntamenti attraverso un fine settimana capace di rispondere al "avrei voglia di..." di ognuno. Dunque, ampio spazio in città a rassegne cinematografiche, teatrali e musicali ma anche appuntamenti enogastronomichi, incontri e manifestazioni. Scopriamo insieme l'offerta per il weekend, dal centro città senza tuttavia trascurare i borghi dell'entroterra.

Musica

Tra gli appuntamenti musicali, dopo alcuni giorni di "silenzio" riprendono impetuosi le voci e movenze degli spettacoli teatrali e di danza del Festival "Le Voci dell'Anima" che fino a domenica 2 ottobre animeranno il Teatro degli Atti a Rimini. In questa occasione, sarà possibile prendere parte alle esibizioni come quella che si terrà venerdì 30 settembre di Teatro delle donne, con Padre d’amore, padre di fango (di e con Cinzia Pietribiasi), ma spazio anche alla danza con Egri Bianco Danza e la performance FreedoM e per concludere, Bruno Petrosino con Cartoline da casa mia. Sabato 1 ottobre, all'interno della cornice di Animali da Palco, sarà la volta di Dual Impro, un’improvvisazione di danza con Pamela Vail ed Elisa Barucchieri. Inoltre, sarà possibile anche prendere parte ad alcuni workshop teatrali totalmnte gratuiti ideati per l'occasione; a tal proposito fino a domenica 2 ottobre Antonio Grimaldi condurrà il laboratorio Cuor(i)ncisi che si concentrerà su un grande protagonista del racconto teatrale: il cuore.

A Santarcangelo, il programma di residenze creative "Krakk" torna ad abitare ed animare lo spazio del Lavatoio. Venerdì 30 settembre "taglierà" il nastro d'inaugurazione la regista e performer cubana Karina Pino, con La carne esclusa è una performance/installazione scenica ancora in progress, che apre una discussione sul corpo femminile e gli stereotipi che lo attraversano e lo mettono in tensione.

Incontri e manifestazioni

Il fine settimana della città offre anche svariate opportunità capaci di intrattenere adulti e piccini e non solo.

A tal proposito, sabato 1 e domenica 2 ottobre la Fiera di San Michele (nota a molti come “Fiera degli uccelli”) vestirà a festa la città di Santarcangelo e tornerà ad animare il centro storico dopo un anno di stop a causa della Pandemia e la versione ridotta del 2021. Protagonisti indiscussi della maniestazione saranno dunque gli animali, i prodotti tipici del territorio come la cipolla dell’acqua, il gioco del pallone a bracciale, ma ache escursioni e visite guidate appositamente ideate per l'occasione insieme a stand gastronomici e bancarelle che animeranno il centro cittadino.

A Rimini, torna anche quest'anno la Notte europea dei ricercatori. L'evento, promosso dalla Commissione Europea, si svolgerà venerdì 30 settembre in contemporanea in centinaia di città in Europa. Il programma della manifestazione prevede una serie di dimostrazioni, esperimenti guidati, giochi e attività creative per mostrare ai più piccoli alcuni processi fondamentali di chimica e biologia e conoscere da vicino il lavoro degli scienziati del passato e del presente. Un gioco interattivo permetterà inoltre di approfondire da una parte i temi del consumo di acqua (personale e dell’intera città considerando anche quelli legati al turismo), dall’altra la disponibilità idrica alla luce degli scenari di cambiamento climatico.

Escursioni e visite guidate

Per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra diverse proposte di escursioni e visite guidate che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città. Con l'imminente arrivo della stagione autunnale, riprendono anche le visite guidate alla scoperta della città. L'iniziativa si è aperta domenica 18 settembre con un tour gratuito alla scoperta di Porta Galliana, mentre domenica 25 settembre gli appuntamenti culturali ci condurranno nel Trecento Riminese con la visita della chiesa di Sant’Agostino, proseguendo poi per gli appuntamenti successivi nelle epoche dell’Urban Art nel Borgo San Giuliano, del Tempio Malatestiano al tour alla scoperta dei luoghi di Fellini per un autunno ricco di arte e cultura.

Seguono gli appuntamenti con le visite guidate gratuite, condotte dai bibliotecari, alle sale storiche della Biblioteca Gambalunga e una tavola rotonda all'Archivio di Stato di Rimini dal titolo "Conservare il territorio: il caso del fiume Marecchia". L'autunno e il centro città si tingono di "verde" con le passeggiate alla scoperta dei giardini urbani all'interno della rassegna "Vivi il verde", tra le sculture del Part e al Bosco dei nomi del Fellini Museum.

Spostandoci poi nell'entroterra, l’Unione dei Comuni della Valmarecchia per valorizzare e fare conoscere a cittadini e turisti i geositi della Valmarecchia, da sabato 24 settembre propone un ricco calendario di escursioni gratuite, a piedi o in bicicletta.

Cinema

Nell'ambito delle rassegne cinematografiche, il Cinema Fulgor di Rimini riparte con una ricca di appuntamenti. Domenica 3 ottobre sarà possibile ritrovarsi per una colazione, accompagnata da Miriam si sveglia a mezzanotte di Tony Scott con David Bowie nei panni di un vampiro morente insieme a Catherine Deneuve e Susanne Sarandon e L'uomo che cadde sulla terra di Nicolas Roeg, in cui David Bowie interpreta un alieno che arriva sulla terra per cercare di salvarla dalla siccità.

Mostre

Il Palazzo del Fulgor ospita Fellini Forbidden, la mostra dedicata al lavoro grafico che il regista riminese ha realizzato in preparazione del film “Il Casanova” (1976). Sempre sulle orme del Maestro, al Museo Fellini continua la mostra fotografica di Patrizia Mannajuolo “Federico Fellini dietro le quinte”.