Fine settimana in dolcezza: torna il Sigep ma anche Paolo Cevoli, mostre, incontri e visite guidate

Il fine settimana della città e dei territori dell'entroterra è più ricco e variegato che mai. Sono tanti gli appuntamenti da non perdere e tra cui scegliere. Non mancano le occasioni d'incontro, le mostre, gli appuntamenti a teatro, le passeggiate tra i luoghi cari a Fellini e quelli più suggestivi che impreziosiscono il territorio. Scopriamo insieme l’offerta per il fine settimana, dal centro città senza tuttavia trascurare i borghi dell’entroterra.

Appuntamento a teatro

Spazio nel fine settimana di Rimini all'opportunità di trascorrere del tempo piacevole a teatro. Per l'occasione,

Ma non è tutto. Ti piacerebbe trascorrere qualche ora piacevole tra gastronomia, arte e cultura? Da non perdere anche l’aperitivo a teatro. Il teatro Galli infatti, è tornato a risplendere e all'interno del suo foyer, al Bar del Grifone, presso il quale è possibile gustare sfiziosi aperitivi godendo di un'atmosfera unica.

La città Cattolica è pronta ad accogliere l'irriverenza e comicità di Paolo Cevoli che per l'occasione, farà ritorno in Romagna a 100 all'ora. Infatti, nella serata di venerdì 19 gennaio raggiungerà il palcoscenico del Teatro della Regina per divertire ed intrattenere tutti coloro che prenderanno parte all'appuntamento attraverso un un racconto personale che ripercorrerà l'intera esistenza dell’attore romagnolo fino ai giorni nostri; un'occasione per apprendere e comprendere le nostre radici senza tuttavia trascurare l'importanza di "ridere" di noi stessi e della vita".

Appuntamento al cinema

Il "borbottare" della caffettiera sopra ai fornelli, l'espandersi per casa dell'aroma di caffè, il fragante e avvolgente profumo di brioches appena sfornate. La colazione è un rituale o meglio una coccola irrinunciabile, a casa, al bar o al lavoro. E perchè non al cinema? Il Cinema Fulgor infatti, propone “Colazione e film”: la visione di grandi classici accompagnati da una deliziosa colazione offerta all'interno del suo foyer.

Spazio anche ai più "piccoli spettatori" nel fine settimana della città. Infatti, presso gli spazi del Cinema Settebello prosegue "Cinebaby con Merenda": la rassegna cinematografica dedicata ai film per bambini con la proiezione di alcune pellicole selezionate seguita da un'appetitosa merenda. Per l'occasione, nella giornata di sabato 20 gennaio verrà proiettato il film "Le avventure di Peter Pan", di Clyde Geronimi, Wilfred Jackson, Hamilton Luske (USA, 1953).

Incontri e manifestazioni

A Rimini, da sabato 20 a mercoledì 24 gennaio torna per la sua 45° edizione, il Sigep – Salone Internazionale della Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianale e Caffè: 129.000 mq, 28 padiglioni coinvolti e oltre 1000 espositori attesi, con 5 business communities interconnesse tra loro. La manifestazione, appuntamento leader al mondo per il Foodservice Dolce, è il punto di riferimento per l’intero settore e ogni anno presenta agli operatori di settore provenienti da tutto il mondo le novità del mercato spaziando dall’attrezzatura alle materie prime sino al packaging e ai servizi. La manifestazione è anche l’arena prescelta per competizioni internazionali, workshop e momenti di formazione.

Non lasciamoci sopraffare da tanta dolcezza. C'è ancora tanto altro da "gustare e assaporare" in questo ghiotto fine settimana. Infatti, nella giornata di venerdì 19 gennaio gli spazi della Cineteca Comunale "accendono i riflettori" sul premiato e acclamato documentario “Un altro domani”. Un'occasione per indagare le dinamiche psicologiche e socioculturali da cui ha origine la violenza di genere, e le modalità attraverso le quali riconoscerla fin dai primi segnali al fine di prevenirla. Il documentario è inoltre arricchito dalle testimonianze delle vittime e degli autori di violenza, e delle figure incaricate di occuparsi del problema (psicologi, criminologi, autorità giudiziarie, avvocati, Polizia di Stato, responsabili dei centri antiviolenza, etc.), da cui si delinea lo scenario attuale di un fenomeno complesso e atavico, inquadrato anche in una prospettiva storica che ricostruisce come in Italia siano mutate la sensibilità e la consapevolezza attorno al tema. Ma non è tutto, poichè prenderà parte all'incontro anche la co-autrice Cristiana Mainardi.

Nel fine settimana, spazio anche al ricco calendario di iniziative per i ritrovati spazi dell’ex cinema Astoria, all'interno del progetto "Ritorno all'Astoria", tra laboratori, workshop, spettacoli, corsi, mostre e svariate tipologie di attività.

A Poggio Torriana, nel fine settimana spazio anche ad occasioni di incontro e dialogo. Il Museo Mulino Sapignoli, domenica 21 gennaio ospiterà la rassegna culturale e letteraria “Ai confini”: un’occasione per approfondire attraverso l'intervento di alcuni esperti alcuni nodi cruciali della contemporaneità circa i processi di dialogo tra i popoli. L'incontro sarà articolato e strutturato attorno all'analisi di alcuni romanzi propri di autori originari appartenenti a paesi del Sud del mondo ed un dibattito sui più stretti temi dell’attualità.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, nella giornata di domenica 21 gennaio, a Rimini, sarà possibile immergersi in un percorso alla scoperta del Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. La visita guidata consentirà a coloro che parteciperanno, poterne ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella giornata di sabato 20 gennaio, per scoprire le bellezze del centro storico di Rimini è possibile scegliere tra differenti proposte che ci condurranno in percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini) e percorsi serali in città.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”. Per la prima volta in Italia, inoltre, è esposta al Palazzo del Fulgor la mostra dedicata al “Fellini intimo: disegni e parole” che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, la nipote del maestro che è stata la sua assistente alla regia dal 1980 al 1993 negli ultimi suoi quattro film (E la nave va, Ginger e Fred, Intervista e La voce della luna).

A Riccione, fino a lunedì 1 aprile gli spazi di Villa Franceschi ospiteranno Turbolenta, una mostra attraverso la quale indagare il rapporto esistente tra società e alimentazione. Un percorso sensoriale ed interattivo tramite il quale andare alla scoperta dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale, attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico ed incontra installazioni, sculture e nuovi media. Il percorso espositivo all'interno del quale i partecipanti potranno immergersi sarà volto alla comprensione dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale tra una ricerca di cibo “sano”, ecologicamente prodotto e perciò “antico” e intriso di memoria ed il cibo all'interno della propria realtà odierna: confezionato e standardizzato dai macchinari industriali. Un percorso interattivo, accompagnato da sonorizzazioni e video, che permette al visitatore di ampliare la modalità di fruizione dell’opera d’arte, dalla semplice osservazione alla ricreazione.