Fine settimana con la Formula E e Rimini Marathon, ma anche Festival dei Fumetti e musei gratis

Nelle giornate del 13 e 14 aprile ci si immerge in un weekend già tipicamente primaverile. Sul territorio del riminese sono molteplici le attività di grande richiamo e da svolgere all’aria aperta, ma non mancheranno anche importanti appuntamenti con la cultura. Di sicuro è un fine settimana di grandissimo sport: con la Formula E a Misano Adriatico e la Rimini Marathon in città. Ma non mancheranno tante altre sorprese.

A tutto sport

Un appuntamento da non perdere al Misano World Circuit. Dal 12 al 14 aprile si disputa il Misano E-Prix, la tappa italiana dell’Abb Fia Formula E World Championship, un campionato in straordinaria ascesa in tutto il mondo, concentrato di tecnologia innovativa e spettacolare competizione. In scena 22 piloti e 13 team fra cui Maserati. Due le gare in programma al “Marco Simoncelli”. Sarà uno straordinario show dedicato al futuro, alla tecnologia più innovativa e protagonista della mobilità sostenibile, coniugata con un grande spettacolo sportivo.

Tra gli appuntamenti sportivi torna anche la Rimini Marathon con un’edizione dimezzata per il 2024, la Rimini Half Marathon, ma tutta nuova, a partire dal Villaggio Maratona che quest’anno è allestito al Club Del Sole di Rimini, a due passi dal mare, in corrispondenza del bagno 10 di Rimini nord, per 3 giorni di musica e sport, dal 12 al 14 aprile. Quattro le gare previste: Half Marathon (21km), Ten Miles (16 km), Family Run (11 km), Kids Run (2 km). Le ultime due sono gare non competitive.

Dal 9 al 15 aprile, in attesa del Tour de France, Rimini ospita il Trofeo della Grand Départ, consegnato alla Regione Emilia-Romagna da parte della Città Metropolitana di Firenze, che a sua volta lo aveva ricevuto sul palco degli Champs Elysees lo scorso luglio. Il Trofeo rimarrà esposto al pubblico nel foyer del Teatro Galli. Una prima occasione per entrare nell’atmosfera della più importante competizione ciclistica del mondo, che vedrà Rimini, assoluta protagonista con l’arrivo della prima tappa il 29 giugno prossimo.

Le nuove sale al Museo

Il 13 e 14 aprile il Museo della Città “Luigi Tonini” propone un week-end speciale per gli amanti dell’arte con visite guidate alle nuove sezioni e aperture gratuite dei Musei. Il 13 aprile dalle 18.30 alle 23 e domenica 14 aprile per tutta la giornata il Comune di Rimini invita alle visite gratuite dedicate alle nuove sezioni del Museo della Città e, sabato, alle 21 e alle 22, alla Domus del Chirurgo. La prenotazione è obbligatoria attraverso il sito https://www.ticketlandia.com/m/musei-rimini, info tel. 0541 793851. Per l’occasione anche il Fellini Museum sarà aperto eccezionalmente con ingresso gratuito sabato 13 dalle 19 alle 23 e per l’intera giornata di domenica.

I mercatini

Sabato 13 e domenica 14 aprile, il cuore di Bellaria Igea Marina, in particolare l'Isola dei Platani, ospiterà i “Mercatini di Primavera”, caratteristico e apprezzato mercatino dedicato all’artigianato artistico, alle piante e ai fiori, ai prodotti enogastronomici tipici, a quelli naturali e del territorio a chilometro zero: appuntamento in entrambe le giornate a partire dalle ore 10.

Dopo il successo del primo appuntamento, questa domenica, 14 aprile, torna AntìCatt, la Mostra Mercato di antiquariato, modernariato e vintage di Cattolica. Dalle 7.30 fino alle 18.30, Piazza Roosevelt si trasformerà in grande ed elegante salotto a cielo aperto nel quale ospiterà gli stand di tanti espositori selezionati.

Regina Fumetti Festival

Il Festival partirà ufficialmente venerdì 12 aprile, alle 16.30, al Centro Culturale Polivalente, con “I Racconti dell’errore”, una lezione illustrata di Ale Giorgini, mentre alle 17.30, sarà il turno del lezione disegnata di Alberto Alpo Polita “Come ti faccio un festival a fumetti”. Alle 18.30, allo Snaporaz, di scena il reading di fumetti “Le lanterne di Momotaro” di Elisa Menini, che sarà seguito da aperitivo e firmacopie accompagnato dal Dj set di Cobra. Alle 20.30, il Teatro della Regina ospiterà l’Opening Act sulle Graphic novel di Dr. Pira. Alle 22, grandi protagonisti della serata, i Tre Allegri Ragazzi Morti che hanno scelto Cattolica come prima data del loro nuovo tour per festeggiare i 30 anni dell’ unica band nata dai fumetti. Sarà un concerto non solo da ascoltare, ma anche da vedere con i disegni dal vivo di Maicol & Mirco, Dr Pira, Elisa Menini, Joe1, Vaga, Ale Giorgini e Alessandro Baronciani.

Sabato 13, si ricomincia alla Biblioteca CCP dove alle 16.30 con “Bonvi, storia di un fumettista, delle Sturmtruppen e di un podcast” di Giulio D’Antona e Guido Brualdi ai disegni. Alle 17 la visita guidata Mostra di un Editore: J-Pop Manga insieme a Marco Schiavone. Poi si passa allo Snaporaz con il Reading di fumetti, alle 18.30, “Hai rubato anche tu questo disegno?” di Alessandro Ripane (aperitivo e firmacopie con Dj set Cobra). Clou della seconda giornata, al Teatro della Regina con l’opening act, alle 21, “10 anni di Sassi”, presentazione del libro disco disegnato della super cantautrice Maria Antonietta. E alle 22 su il sipario sullo spettacolo di Zerocalcare, “Sento le voci! Viaggio nel Calcaverse”.

Domenica 14, il Festival torna al Teatro della Regina dove, alle 17.30, saluta il pubblico della seconda edizione con la lezione illustrata “Dr. Neutron”, con Dario Bressanini e disegnata da Luca Bertelè.

Al WEEK

Al Palacongressi l’appuntamento è con AI WEEK 2024, l'evento dedicato agli imprenditori, manager e startup italiani che vogliono scoprire che cos'é l'Intelligenza Artificiale e come adottarla nella propria azienda. L'evento si svolge in presenza al Palacongressi il 9 e 10 aprile, mentre l'8-11 e 12 aprile on line in streaming su AIPLAY. Dal 12 al 14 aprile il Palacongressi ospiterà invece Wake Up Call di Alfio Bardolla, l'evento di finanza personale più grande d'Europa.

Gli altri appuntamenti

In cineteca, sabato 13 aprile, Amarcort Film Festival presenta Primi Ciak - Premio "Burdlaz" 2024 con la proiezione del film Trentatré di Lorenzo Cammisa. Le proiezioni sono giudicate da una giuria di esperti e dal pubblico in sala, al fine di partecipare come finalisti per il Premio Burdlaz alla 17a edizione di Amarcort Film Festival a dicembre.

Protagonista la musica jazz, il 14 aprile con la rassegna di concerti nello spazio Fulgor Off, nato da una collaborazione tra Rimini Jazz Club, Primo Piano Art Gallery e Cinema Fulgor. Fabrizio Puglisi si esibisce al piano con Jazz, musica Gnawa, tradizione nordafricana e trance della guarigione.

Ultima settimana per visitare le mostre ospitate al Palazzo del Fulgor: la mostra fotografica dedicata a Giulietta Masina, And please stop crying, e “Lilian the Fighter”, una selezione di 30 disegni che ci mostrano l’estro e il privato di Federico Fellini negli schizzi custoditi dalla storica collaboratrice del Maestro, Liliana Betti.

Sempre fino al 14 aprile al Centro commerciale ‘I Malatesta', è visitabile la Mostra di pittura collettiva, giunta alla terza edizione e promossa dall’Associazione Amici di ISAL. Una vetrina d’eccezione per 30, tra pittori e artisti provenienti da tutta la Romagna, per aiutare a reperire fondi per la ricerca sul dolore cronico.