Un fine settimana di Pasqua con il Paganello, Bob Sinclair, Jerry Calà, street food e tanto altro

La primavera è oramai sopraggiunta in città, nonostante le temperature ancora pungenti di queste giornate. Le città "si tingono" di molteplici colori, risvegliando così i propri spazi verdi dal torpore caratteristico dei mesi invernali, e risvegliando in noi il desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta. I​l mese di aprile, tuttavia, è anche molto altro. E’ nuovamente la stagione delle feste, della Pasqua, delle giornate trascorse a tavola in compagnia di familiari e amici, delle tradizioni e delle uova di cioccolato da scartare (e assaporare).

E’ arrivato perciò il tempo per la città di indossare l’abito delle feste, “prenderci per mano” e condurci in quello che sarà un fine settimana ricco di iniziative e appuntamenti per celebrare, assaporare e godere appieno della “magia” delle festività ma anche di tutti quegli eventi attraverso i quali rispondere al “avrei voglia di…” di ognuno.

Musica

La proposta musicale del fine settimana della città è alquanto interessante. A Riccione, scateniamoci al di sotto della Piramide più famosa d'Italia tra le travolgenti sonorità di "Mutonia Easter Exprerience": un festival di tre giornate in cui il connubio di due realtà profondamente radicate nel territorio romagnolo, porterà in città una tipologia di intrattenimento alquanto "singolare". Le strabilianti capacità artistiche dei dj della musica internazionale elettronica che si susseguiranno durante le tre giornate (Nina Kraviz, Seth Troxler, Ilario Alicante e tanti altri), saranno "impreziosite" da alcune sculture artistiche esposte all'interno degli spazi dell’iconico club, ottenute attraverso materiali di recupero.

In tutta risposta al locale di Riccione, il Peter Pan di Misano Adriatico, nel fine settimana pasquale di domenica 31 marzo accoglierà i propri "ospiti danzerini" per una serata all'insegna della musica elettronica e senz'altro straordinaria. Infatti, gli spazi e la consolle della Villa Delle Rose saranno travolti dalla vitalità e dalle melodie elettroniche di uno tra i disc jockey più celebri e rinomati a livello internazionale: Bob Sinclair. L'artista, illuminerà così la notte con le sue note inebrianti e travolgenti, trascinando i partecipanti in un vortice di sensazioni e gioia. Una serata in cui la magia si fonde con la musica, in cui le luci danzano al ritmo delle note e le emozioni si scatenano in un vortice d'energia ed euforia.​ Ma non è tutto. Le melodie elettroniche del talentuoso e celebre disc jockey saranno impreziosite dalle sonorità tech-house del format musicale Clorophilla Easter Edition, con un intrattenimento musicale con cui scatenarsi fino all'alba.

Si mangia e si beve

Le giornate soleggiate e le temperature primaverili sempre più piacevoli portano con sè un incontenibile desiderio di trascorrere del tempo all'aria aperta e concedersi a qualche peccato di gola. Le città della provincia, infatti, non intendono "lasciarci a bocca asciutta", assecondando così l'appetito e la "golosità" di ognuno attraverso alcuni appuntamenti enogastronomici con le squisitezze gastronomiche di cui il nostro territorio è florido.

In risposta a questo "grido" d'aiuto, i migliori truck e chef on the road armati delle proprie "cucine su ruote", sono in viaggio verso Cattolica per stuzzicare nel fine settimana pasquale, l'acquolina di cittadini e curiosi "golosi" con la 6° Edizione del Festival Internazionale del Gusto. A partire da venerdì 29 marzo e fino a lunedì 1 aprile, Piazza Primo Maggio accoglierà gli "appetitosi" camioncini tra pietanze "on the road" per quattro giornate all’insegna della convivialità, della migliore cucina nazionale ed internazionale, esibizioni musicali, spettacoli di cabaret ed artigianato; il tutto "insaporito" dall'aria salmastra e il calore delle giornate primaverili.

Lo street food ingolosirà anche la Pasqua di Rimini. Per l'occasione, all'interno della splendida cornice di Parco XXV Aprile a partire da venerdì 29 marzo e fino a lunedì 1 aprile ospiterà Streeat - Food Truck Festival: l’appuntamento per eccellenza che riunirà "buongustai e golosi" per assaporare il miglior cibo di strada in circolazione, servito da una selezione dei food truck provenienti da tutto il Bel Paese e proposti nell'ampio spazio verde della città da furgoncini, biciclette, roulotte, moto e rimorchi allestiti con piastre, forni, friggitrici e griglie roventi. Il tutto, accompagnato da tanta buona musica come piacevole contorno alle tantissime specialità presenti.

Incontri & Manifestazioni

Nel fine settimana di Pasqua, a Riccione all'interno della splendida cornice del Parco di Villa Lodi Fè, si celebra la bellezza e il risveglio della natura con "Lo Smanèt". L'affascinante chalet in stile Liberty, per l'occasione, sarà travolta da un'atmosfera dominata dallo stupore, dalla voglia di sorprendere ed emozionarsi, per tre giornate all'insegna dell'artigianato, della meraviglia e della condivisione. L'edizione primaverile, sarà interamente dedicata alla magia della Pasqua e al tempo stesso un omaggio al personaggio immaginario del Bianconiglio frutto dell'immaginazione di Lewis Carrol, il tutto tuttavia in chiave Pop! Come la Primavera, che quest’anno fiorirà negli spazi di Villa Lodi Fè e trasformerà per l'occasione la struttura in un vero e proprio “Paese delle Meraviglie!”.

Spazio nel fine settimana anche a tante altre occasioni d'incontro, tra spettacoli musicali, mostre, eventi sportivi e "vintage market".

Bellaria Igea-Marina "si veste" a festa per i festeggiamenti pasquali promuovendo in città un fine settimana all’insegna della musica e dell’intrattenimento. Attraverso Pasqua 2024 | Musica Diffusa, nelle giornate di sabato 30 e domenica 31 marzo, l'intera città sarà animata dalle sonorità di artisti del territorio e di fama nazionale, i cui strumenti musicali porteranno in viale Ennio e Viale Paolo Gudidi, un intrattenimento "a misura" per tutta la famiglia. Ma non è tutto. Spazio in città anche ad una "Pasqua da libidine". Domenica 31 marzo, infatti, l’isola pedonale P. Guidi è pronta ad accogliere il rinomato cabarettista e cantante italiano Jerry Calà che raggiungerà Piazza Don Minzoni per “Una vita da libidine – Concert Show”: uno spettacolo attraverso il quale celebrerà in musica i brani più celebi a partire dagli Anni ’70 fino ad oggi; il tutto, impreziosito da divertenti ed esilaranti battute. Spostandoci verso la stazione della città, il palcoscenico allestito nelle aree limitrofe ospiterà le sonorità del cantautore e attore italiano Edoardo Vianello che in trio, in compagnia dei propri "fedelissimi" ripercorrerà la propria carriera musicale attraverso i successi degli Anni ‘60 e ‘70.

Spostandoci nell'entroterra, il fine settimana della città di Montefiore Conca è "da brividi". Nella serata di sabato 30 marzo, infatti, sarà possibile trascorrere una serata a Corte e prendere parte al ciclo di incontri "La Rocca degli eterni amanti": un'occasione per trascorrere qualche "misteriosa" ora a Castello e "avventurarci" tra i risultati di alcune indagini condotte in ambito paranormale all'interno delle più suggestive rocche della Romagna e alle quali seguirà una visita guidata a lume di candela della struttura.

Escursioni e visite guidate

Per proseguire l'anno nel migliore dei modi c'è soltanto una cosa da fare... Immergersi nella bellezza.

Le festività di Pasqua sono l'occasione ideale per immergersi nella bellezza e abbracciare l'offerta culturale di cui la città è così florida. C'è soltanto l'imbarazzo della scelta.

Nella giornata di lunedì 1 aprile avremo l'opportunità di scoprire "La Rimini della Belle Èpoque", attraverso un tour da percorrere tutto d'un fiato alla scoperta della città e delle prestigiose costruzioni storiche che la impreziosiscono.

Il percorso prenderà avvio dal Grand Hotel, monumento nazionale e simbolo del lusso e dei fasti dell’Ottocento, spingendosi sino a Villa Adriatica, nido d’amore di Gabriele D’Annunzio e di Eleonora Duse. Seguirà poi la visita all’Embassy, location prediletta della movida fino al secolo scorso, con il successivo raggiungimento di Villa Solinas, esempio eclatante dello stile liberty ed infine di Villa Baldini, appartenuta ad una delle famiglie più illustri del periodo, precursori del turismo balneare elitario riminese.

Ma non è tutto. Sono numerose le opportunità di visite guidate in città all’insegna dell’arte e della cultura per il fine settimana. A tal proposito, nelle giornate di sabato 30 marzo e lunedì 1 aprile, sarà possibile immergersi in un percorso alla scoperta del Teatro Amintore Galli, situato in Piazza Cavour. La visita guidata consentirà a coloro che parteciperanno, poterne ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto, immergendosi così in un percorso sul filo del racconto della storia del Teatro ottocentesco. L'imponente struttura, progettata dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurata nel lontano 1857 dal compositore Giuseppe Verdi, è stato anche oggetto e bersaglio di alcune burrascose vicende del XX secolo e di alcuni dibattiti al tempo della Ricostruzione, ma anche luogo di ritrovo e frequentazione degli artisti e delle personalità della città di fine Ottocento e durante l'età della Belle Époque.

Nella giornata di lunedì 1 aprile, sarà inoltre possibile immergersi in una passeggiata fra i luoghi più amati dal Maestro Fellini. Il percorso, infatti, condurrà coloro che prenderanno parte alla visita guidata alla scoperta degli angoli nascosti del borgo San Giuliano, durante il quale i partecipanti avranno l'opportunità di "chiacchierare" di un Maestro inedito tra piccoli vicoli, quartieri e Castel Sismondo, sede del nuovo Fellini Museum.

Infine, nella giornata di sabato 30 marzo sarà possibile andare alla scoperta delle ricchezze paesaggistiche e culturale del centro storico cittadino, scegliendo tra differenti proposte attraverso i quali sarà possibile immergersi ed addentrarsi tra percorsi insoliti, passando per quartieri meno conosciuti. Spaziando da Castel Sismondo, al Fellini Museum, alla Domus del Chirurgo, il Teatro Galli, i Part (Palazzi dell’Arte Rimini), il Cinema Fulgor tanti altri suggestivi itinerari.

Sport

A Rimini, il fine settimana pasquale sarà contraddistinto dalla competizione "su sabbia". Infatti, a partire da sabato 30 marzo le spiagge della città saranno prese d'assedio dai "dischi volanti" del Paganello, il torneo internazionale di “Beach Ultimate”, ovvero lo sport del frisbee giocato sulla sabbia, durante il quale142 squadre provenienti da tutto il mondo e oltre 2000 atleti partecipanti dagli Stati Uniti, Canada, Brasile, Libano e tanti altri stati Europei che si sfideranno sulla sabbia per giornate di grande sportività, spettacolo e divermimento per il pubblico.

In tutta risposta all'offerta sportiva di Rimini, anche le spiagge della città di Riccione a partire da lunedì 1 e fino a domenica 7 aprile, con "Beachline Festival" saranno"travolte e contraddistine" dalla competizione su sabbia. Durante le giornate di manifestazione, si susseguiranno negli oltre 200 campi allestiti sulla spiaggia circa 1500 atleti provenienti dal Nord Europa tra professionisti, principianti ed appassionati di qualunque età, per trascorrere del tempo all'insegna del beach volley, della condivisione e del divertimento.

Parchi tematici

Nel fine settimana pasquale, è doveroso non trascurare e sottovalutare l'offerta che i parchi tematici del territorio mettono a disposizione e con cui intrattenere grandi e piccini. Con nuove attrattive ed offerte, Italia in Miniatura a Rimini metterà a disposizione dei propri visitatori tutte le attrazioni di cui il Parco è ricco: da Venezia, navigabile in gondola sino alla Vecchia Segheria con le sue rapide da affrontare a bordo di tronchi d’albero, la Monorotaia, il treno che viaggia a mezz’aria, il trenino di Pinocchio e i luoghi interattivi come Castel Sismondo, Esperimenta e Piazza Italia. Da non perdere anche Cinemagia7D e AreAvventura. All’Acquario di Cattolica arrivano Il Mondo dei Dinosauri e la nuova mostra Insetti Giganti XXL Edition, mentre Oltremare a Riccione offre alle famiglie, fra animali e spazi verdi, il Passaporto dell’Avventura, da completare con i bollini conquistati nelle tante experience del parco.

Mostre

Nel fine settimana ampio spazio anche alla bellezza e alla cultura artistica. Sono numerose le mostre a Rimini e provincia da visitare e ammirare.

A Rimini, un’esposizione permanente con l’ambizione di diventare per il pubblico di tutto il mondo, il luogo dove potere incontrare e riscoprire l’universo inimitabile di Federico Fellini. "Fellini Museum" è, infatti, il più grande progetto museale dedicato al regista riminese che coniuga la poesia del cinema felliniano con le tecnologie e lescelte urbanistiche più innovative. Un museo diffuso su tre spazi: CastelSismondo, Piazza Malatesta, la grande area urbana con porzioni a verde, arene per spettacoli, installazioni artistiche come il Bosco dei nomi e il Palazzo del Fulgor, dove a piano terra ha sede il cinema, mentre i piani superiori sono spazi deputati all’informazione, allo studio e alla ricerca con l’Archivio digitale, la stanza delle parole, il Cinemino, il Convivio, mentre altre visioni felliniane si succedono al terzo piano. Un Museo dell’immaginario che interpreta il cinema del regista non come opera in sé conclusa, ma come chiave del “tutto si immagina”.

Ma non è tutto, poichè in città a partire da venerdì 2 febbraio troverà spazio presso il Palazzo del Fulgor la mostra "Lilian the Fighter": un'accurata selezione di circa 30 disegni provenienti dalla collezione della scrittrice e sceneggiatriche Liliana Betti, nonchè storica collaboratrice del Maestro Fellini. Un lungo sodalizio professionale e umano legò i due artisti per oltre vent’anni. Capace di fronteggiare il "particolare" carattere di Fellini, Lilian the Fighter, così la chiama affettuosamente il celebre regista, Liliana Betti contribuì alla nascita di 8 ½, Giulietta degli spiriti, Toby Dammit, Il Casanova di Federico Fellini fino a La città delle donne, che la vede per l’ultima volta sul set con il Maestro Fellini nel 1980. La maggior parte dei disegni sono schizzi realizzati probabilmente sul set, nelle pause fra un ciak e l’altro, con fumetti e scritte scherzose che esprimono simpatia, confidenza, affetto e stima e offrono una visione non solo del mondo degli affetti privati di Fellini, ma anche della grande importanza che aveva il disegno nel suo processo creativo.

A Riccione, presso gli spazi di Villa Franceschi cala il sipario nella giornata di lunedì 1 aprile su Turbolenta, una mostra attraverso la quale indagare il rapporto esistente tra società e alimentazione. Un percorso sensoriale ed interattivo tramite il quale andare alla scoperta dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale, attraverso un linguaggio ibrido che parte dal mosaico ed incontra installazioni, sculture e nuovi media. Il percorso espositivo all'interno del quale i partecipanti potranno immergersi sarà volto alla comprensione dei molteplici significati culturali e simbolici che il cibo assume nel nostro contesto sociale tra una ricerca di cibo “sano”, ecologicamente prodotto e perciò “antico” e intriso di memoria ed il cibo all'interno della propria realtà odierna: confezionato e standardizzato dai macchinari industriali. Un percorso interattivo, accompagnato da sonorizzazioni e video, che permette al visitatore di ampliare la modalità di fruizione dell’opera d’arte, dalla semplice osservazione alla ricreazione.