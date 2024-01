Un fine settimana con mercatini e passeggiate. Ultimi giorni per visitare le due mostre dedicate a Fellini

Tanta cultura, mostre, ma anche appuntamenti nel fine settimana riminese. Sono soprattutto questi gli ultimi giorni per visitare le due mostre al Palazzo del Fulgor, Fellini Intimo, che espone quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993, provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, e “Fellini/Trubbiani: E la nave va” che tra foto, schizzi e disegni, racconta la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni. Entrambe le mostre saranno aperte al pubblico fino al 28 gennaio, mentre, nell’ambito delle ricorrenze felliniane, lunedì 29 gennaio al Cinema Fulgor Anselma Dell’Olio presenta il suo ‘Enigma Rol’, il documentario sull’antiquario torinese dotato di poteri straordinari, diventato uno dei consiglieri principali di Fellini.

Tra le opportunità di scoperta culturale della città, da non perdere le visite dei Musei comunali alla scoperta del Guercino nel Museo della Città di Rimini attraverso una mini-serie di visite guidate condotte dal direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu. Al centro delle visite c’è la grande tela raffigurante San Girolamo, che sarà posta in dialogo con le altre opere guerciniane e le tele seicentesche presenti nella collezione del Museo. (sabato 27 gennaio). Non mancano le proposte tra il Teatro Galli, di cui è possibile ammirare il foyer, la platea e lo splendido ridotto (domenica 28 gennaio) e la Rimini sotterranea, che tutti i sabati di gennaio offre l’opportunità di ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli (sabato 27 gennaio).

Il pomeriggio di domenica 28 gennaio, VisitRimini propone anche una visita guidata alla scoperta del Tempio Malatestiano, la sua storia e tutti i suoi segreti, autentico gioiello del Rinascimento italiano.

Tra gli appuntamenti della stagione di prosa, il teatro Galli ospita Le cinque rose di Jennifer’, testo del drammaturgo Annibale Ruccello, regia di Gabriele Russo. Con Daniele Russo, miglior attore protagonista Le Maschere del Teatro Italiano 2021 e Sergio Del Prete; una produzione Fondazione Teatro di Napoli - Teatro Bellini (mercoledì 31 gennaio).

Giornata della Memoria

Compie 60 anni l'Attività Educazione alla Memoria del Comune di Rimini. Oltre 20 appuntamenti in programma. Sabato 27 gennaio alle ore 10.30 per la commemorazione del Giorno della Memoria nel parco “Ai Caduti nei Lager 1943-1945”, via Madrid si svolgerà la cerimonia di deposizione di una corona di alloro al monumento dedicato alle vittime dei lager nazisti e di tutte le prigionie, alla presenza delle autorità civili e militari, dei rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma e di una delegazione studentesca.

Al Teatro degli Atti va inscena Ale Brider (Tutti fratelli), una lettura concerto dove il repertorio musicale klezmer del gruppo Siman Tov Quintet si alterna ai racconti presentati dall’attore Alberto Guiducci. (domenica 28 gennaio). E ancora La stanza di Etty, lettura scenica di e con Liana Mussoni, tratta dagli scritti di Etty Hillesum(26 e 27 gennaio). C’è grande attesa per l’arrivo da Parigi di una grande mostra a cura del Mémorial de la Shoah, I fumetti e la Shoah. L’immagine a servizio della memoria (27 gennaio-10 marzo, Sala Isotta Castel Sismondo, in collaborazione con Fellini Museum) che presenterà oltre 2000 comics, manga e albi illustrati ispirati alla persecuzione degli ebrei sotto il Terzo Reich.

Mercatini

Domenica, 28 gennaio, in piazza Tre Martiri, via IV Novembre e parte di Corso d'Augusto, il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari. Orario: dalle 9 alle 18.30 Ingresso libero Info: www.facebook.com/riminiantiqua

Passeggiata con agli amici a 4 zampe

Domenica 28 gennaio, in piazzale Boscovich - Rimini zona porto canale, “Passeggiata con 100 cani”. Un'iniziativa organizzata dalla cooperativa sociale Cento Fiori: più di una passeggiata, un vero e proprio connubio tra divertimento e amore per gli amici a quattro zampe. Tra scarpe sportive e code scodinzolanti, a prendere parte a questa camminata aperta a tutta la città e ai proprietari di cani ci saranno anche due special guest: il creator digitale Federico Aka Angelico, altrimenti detto @ciaosonoaka (che vanta un canale YouTube con un bacino di 484 mila iscritti, una pagina Instagram con 48 mila follower e quella TikTok con oltre 700 mila follower) e il noto youtuber Filippo Capriotti, seguitissimo sui social per i video in cui racconta simpaticamente le avventure quotidiane con i suoi pelosi Litz, Mery, Shirley e Blue (oltre 45 mila follower su Instagram, circa 140 mila iscritti sul canale YouTube e 262 mila follower su TikTok). Durante l’iniziativa con l'obiettivo della videocamera saranno catturati i momenti più magici, così da trasformare la mattinata in un coinvolgente video.

Mostre

Da sabato 27 gennaio a domenica 10 marzo a Castel Sismondo (Sala Isotta), piazza Malatesta - Rimini centro storico “I fumetti e la Shoah. L’immagine al servizio della memoria”. La mostra rientra tra gli eventi sull'Educazione alla Memoria del Comune di Rimini, in collaborazione con Fellini Museum Rimini.

Un evento storico senza precedenti, la Shoah occupa un posto di rilievo nella memoria collettiva contemporanea. Anche il fumetto e il graphic novel hanno affrontato l’argomento, non senza prudenza, errori e tentennamenti, talvolta con genialità. Da quando, e come, gli autori di fumetti e graphic novel hanno ripreso l’argomento? Come è intervenuta la censura su alcune pubblicazioni durante la Seconda Guerra Mondiale? Come vengono trasmesse le testimonianze? Come si sviluppano le storie in base ai riferimenti politici, sociali ed estetici del nostro tempo, mentre alcune forme di antisemitismo perdurano? La mostra cerca di rispondere a questi interrogativi attraverso l’analisi di diverse opere pubblicate dagli anni Trenta ad oggi in diversi paesi, in particolare Stati Uniti, Giappone, Francia, Belgio e Italia. Tra le tante opere esposte, alcuni cult come Capitan America e Topolino, il giornalino fascista il Balilla, la Storia dei 3 Adolf del giapponese Osamu Tezuka, le avventure del fattorino belga Spirou, il dirompente Maus di Art Spiegelman, ma anche varie pubblicazioni meno note, spesso realizzate insieme agli ultimi testimoni.

Inaugurazione della mostra sabato 27 gennaio ore 17. Orario: dal martedì alla domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. Ingresso gratuito, per i gruppi superiori a 10 persone e per le classi è obbligatoria la prenotazione che include visita guidata a cura dell’Istituto per la storia della Resistenza e dell’Età contemporanea della provincia di Rimini (informazionieprenotazioni@gmail.com - tel. 0541 24730).

Continua la mostra, curata da Comune di Rimini in collaborazione con Piacere Spiaggia Rimini, che si snoda sulla duna che va dal bagno 1 al bagno 63 e diventa una lunga passeggiata poetica, con 26 plance che offrono non solo scatti di 26 fotografi e fotografe, ma anche parole e frasi di 28 scrittrici e scrittori, poetesse e poeti, che hanno accolto l’invito a raccontare il loro “mare d’inverno”, quel mare che non è solo la quinta estiva più conosciuta, ma una forza che produce sogni e simboli.

Fino al 28 gennaio 2024, Rimini, Palazzo del Fulgor prosegue la mostra “Fellini intimo: disegni e parole”. Inaugurata la mostra con quaranta disegni di Federico Fellini realizzati tra il 1978 e il 1993 e provenienti dalla collezione di Daniela Barbiani, nipote del Maestro e sua assistente alla regia in quegli anni. La raccolta di disegni che fanno parte della collezione viene esposta per la prima volta in Italia per iniziativa del Museum Fellini e della Cineteca del Comune di Rimini, dopo essere stata in mostra al Guggenheim di New York, al Festival di Cannes, al Museo di Beaux Arts di Nancy, alla Fondazione Renault di Parigi e al Museo Puskin di Mosca. Info: www.fellinimuseum.it

Termina il 28 gennaio al Palazzo del Fulgor la mostra “Fellini/Trubbiani: E la nave va”. In mostra oltre quaranta pezzi, tra foto, schizzi e disegni, che raccontano la genesi e la realizzazione di uno dei protagonisti del film di cui quest’anno ricorrono i 40 anni e che è diventato il simbolo del Fellini Museum: il rinoceronte, o meglio, la rinocerontessa ammalata d’amore, prima chiusa nella stiva poi, nel finale, in salvo sulla scialuppa. A Valeriano Trubbiani, scultore e incisore, si devono anche l’invenzione e la realizzazione della corazzata austroungarica. Ingresso compreso nel biglietto del museo. Info: www.fellinimuseum.it

Visite guidate

Sabato 27 gennaio 2024 alla Domus del Chirurgo, piazza Ferrari - Rimini centro storico: alla scoperta della Rimini sotterranea: Le Domus del Chirurgo e del Teatro Galli. Visita guidata a cura dei Musei Rimini. Una grande opportunità per ammirare le aree archeologiche di piazza Ferrari e del Teatro Amintore Galli. Dalla storia di un grande medico venuto da lontano raccontata attraverso i reperti emersi nello scavo archeologico della Domus del Chirurgo che ha restituito il più ricco e completo strumentario chirurgico dell'antichità all'area archeologica del Teatro Galli, venuta alla luce durante gli scavi per la ricostruzione del teatro, rivelando un inedito spaccato della Rimini antica, dal IV sec. a.C. al Milleottocento. Prenotazione on line su www.ticketlandia.com/m/event/riminisotterranea. Ore 17.00 Ingresso a pagamento Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it

Sabato 27 gennaio il Museo della Città di Rimini partecipa a “Itinerari guerciniani” il progetto diffuso dell’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna costituito da una serie di proposte, attività e percorsi per scoprire le opere di Giovanni Francesco Barbieri detto il Guercino (1591-1666) conservate nei numerosi luoghi sul territorio emiliano-romagnolo. L'iniziativa è nata per festeggiare la riapertura, dopo 11 anni dal terremoto del 2012, della Pinacoteca Civica “il Guercino” di Cento. Rimini aderisce all’iniziativa, promossa per primi dai Comuni di Cento e di Bologna, attraverso una mini-serie di visite guidate condotte dal direttore dei Musei Comunali Giovanni Sassu. Al centro delle visite ci sarà la grande tela raffigurante San Girolamo, dipinta nel 1641 per la chiesa omonima e tuttora proprietà della Confraternita di San Girolamo, che sarà posta in dialogo con le altre opere guerciniane e le tele seicentesche presenti nella collezione del Museo della città Luigi Tonini. Per partecipare è necessaria la prenotazione su: www.ticketlandia.com/m/event/itinerariguerciniani. Ore 16.00 e 17.00 Ingresso gratuito su prenotazione Info: 0541 793851 www.museicomunalirimini.it.

Domenica 28 gennaio 2024 al teatro Amintore Galli, piazza Cavour, 22 - Rimini centro storico, visite guidate. Continuano gli appuntamenti alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli con le visite guidate, a cura dei Musei Comunali di Rimini. Durante la visita è possibile ammirare il foyer, la platea e il ridotto in un percorso che attraversa la storia del Teatro ottocentesco progettato dall’architetto modenese Luigi Poletti e inaugurato nel 1857 da Giuseppe Verdi. Le visite hanno una durata di 45 minuti circa. Per partecipare alle visite è necessario prenotare sul canale di biglietteria dei Musei Comunali: www.ticketlandia.com/m/musei-rimini o al numero telefonico di riferimento. Ore 11.00 Ingresso a pagamento 5€ Info: 0541 793879 www.teatrogalli.it.