Aeroporti, il Pd Riccione: "La Regione affronti senza timidezze la questione"

Sul tema della rivalità tra gli aeroporti di Rimini e Forlì e del loro futuro interviene venerdì il Pd di Riccione. "Per ora si tratta di schermaglie di confine – affermano – ma ci vuole poco a immaginare ciò che accadrà in futuro in ordine all’aeroporto di Romagna 1 e 2. Ne abbiamo già avuto un assaggio in passato quando, lasciando fare al campanilismo travestito da mercato, il risultato sono state le macerie di qui e di là. E a essere penalizzato l’intero sistema socioeconomico del più grande bacino turistico d’Italia".

E il Pd della Perla Verde si domanda come la politica possa intervenire nel campo del libero mercato spiegando però che un intervento è d’obbligo quando "è in gioco l’interesse pubblico. "Tanto più se, nel caso in questione, è proprio la componente pubblica a dovere autorizzare l’attività degli scali italiani. Le concessioni sono pubbliche".

Subito l'appello alle istituzioni e soprattutto alla Regione affinché sia affrontato di petto, "senza timidezze, la questione aeroporti. Il rischio è che i due scali, in competizione, sovrappongano le rotte disponibili. Con il rischio che nessuno dei due aeroporti possa garantire la sostenibilità economico finanziaria. E se si permette un rilievo oggettivo, è il secondo aeroporto aperto, che è andato sulle rotte di quello già in attività".

E, ancora il Pd incalza con l’invito a dare seguito alle politiche di area vasta anche sul tema strategico degli aeroporti. "Da tempo – prosgeuono – via Aldo Moro lavora per mettere mano alla rete aeroportuale regionale: un grande lavoro sul quale occorre chiarire dubbi e minacce. Non significa dire dei no ma non significa neanche dire dei sì a tutti. Se la strada maestra è quella delle vocazioni, allora la si percorra fino in fondo".

Infine, il Partito democratico riccionese lancia una stoccata all'amministrazione "Ai tempi belli, quando cioè il centrosinistra governava praticamente in quasi tutti i Comuni della Romagna, il centrodestra si indignava contro Forlì o contro Bologna per la concorrenza portata al ‘Fellini’. Ora la iper campanilista Tosi, sindaca di Riccione, e la parlamentare leghista Raffaelli, pare addirittura siano contente della concorrenza portata dalla ex nemica Forlì, ora passata in mani amiche e cioè leghiste. A proposito di coerenza. E d’interessi del territorio a prescindere dalle casacche politiche".