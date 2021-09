Europa Verde incontra i cittadini: "Liberare via Ducale dalle auto"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Venerdì abbiamo incontrato il Comitato dei cittadini di via Ducale e rione Clodio. Non era la prima volta e comunque da riminesi conosciamo bene il problema della viabilità in quella zona. Eravamo accompagnati nell'incontro dalla nostra Consigliera Regionale Silvia Zamboni. Siamo stati a parlare lì, in via Ducale, nel rumore continuo e incessante delle auto e dei motori che la percorrono senza sosta e nel puzzo dei gas di scarico. Quello che abbiamo vissuto per pochi minuti in quella via è quello che tutti i giorni gli abitanti respirano e sentono nelle loro case. La situazione (anche a causa di incidenti, ingorghi, ecc.) non è assolutamente sostenibile. Via Ducale non è una via che possa sopportare quel traffico. 10-15.000 auto al giorno. Assurdo.

La situazione va sbloccata subito. La soluzione c'è già, ed è il Fila a Destra già pensato e proposto, poi stranamente accantonato, dall'amministrazione uscente. Si deve rendere via Circonvallazione Occidentale a senso unico con direzione mare-monte. Per scendere verso il mare si gira invece "a destra" del centro, creando così un anello completo, e lasciando comunque libero dalle auto il nostro ponte di Tiberio (Ceccarelli se ne faccia una ragione). A chi dice che così il percorso da monte per arrivare verso il porto diventa troppo lungo diciamo: meglio così. Disincentivare l'uso dell'auto e liberare le strade e i nostri polmoni dalla loro presenza resta una dei nostri obiettivi principali e la direzione verso cui si muovono tutte le città proiettate verso il futuro: mobilità lenta e intelligente. Mai e poi mai fare guadagnare 5 minuti di tempo a un automobilista (che spesso potrebbe andare in bicicletta) può andare a discapito della salute, del benessere e della qualità della vita (in casa propria) di alcuni cittadini. Liberiamo via Ducale!

Europa Verde Rimini