"Impianti obsoleti", "Riccione in Azione" chiede un piano di investimenti per le strutture sportive

"A Riccione serve sia un piano strategico (minimo) triennale di investimenti per le strutture sportive esistenti, che la sola manutenzione ordinaria non è più sufficiente, sia un’implementazione degli stessi per nuove discipline". E' l'intervento di "Riccione in Azione", che richiede interventi per i tappeti verdi sintetici per i campi da calcio del Marano o di San Lorenzo, di Spontricciolo, delle Fontanelle, del centro sportivo Jimmy Monaco, "dopo 8 lunghi anni di non investimenti nelle strutture sportive da parte dell’amministrazione precedente".

"Riccione in Azione" chiede "interventi sulle palestre esistenti, e in generale sul patrimonio costituito negli anni 80 e ormai obsoleto, che ha un'urgente necessità di essere rinnovato e aggiornato alle nuove esigenze sportive.Riccione “era “la città dove la qualità e la quantità di impianti sportivi ci aveva proiettato ai vertici della nostra regione e oltre i confini regionali. Purtroppo usiamo il termine al passato perché abbiamo impianti sportivi sui quali non si fanno interventi di manutenzione straordinaria da anni. Il tanto atteso piano triennale delle opere pubbliche di questa nuova giunta del sindaco Daniela Angelini sul versante sport, è deludente. A parte le risorse ereditate dell’amministrazione precedente sul rifacimento del manto dello stadio comunale (ferme dal 2018), e alle risorse del Pnrr sulla piscina comunale ottenuti dalla gestione precedente e affrancato dalla giunta di centro destra, non sono previsti investimenti adeguati per un settore determinante sia per lo sport locale sia per le manifestazioni che tante presenze portano nei periodi alternativi al turismo balneare".

"Riccione in Azione" snocciola alcuni esempi: "La polisportiva Comunale ha recentemente attivato una nuova sezione per la scherma, che però necessita di spazi adeguatamente organizzati che dovrebbero essere individuati all’interno del perimetro del centro sportivo Nicoletti, in accordo con la Federazione scherma, che a seguito di sopralluoghi aveva già dato la propria disponibilità a propri investimenti diretti. E si potrebbero poi prevedere spazi per un centro di Psicologia Sportiva e del Benessere, perché la prestazione atletica deve essere accompagnata da una corretta motivazione a supporto, sia per i bambini che si affacciano allo sport, sino agli adulti che lo praticano agonisticamente. Realtà a noi vicine negli ultimi anni hanno attinto risorse pubbliche importanti da investire in infrastrutture sportive e di fatto ci hanno tolto quella leadership che avevamo conquistato negli anni".

"Confidiamo che il sindaco Angelini, abbia questa sensibilità e spinga per avere un piano di investimenti importante per tutte le strutture sportive esistenti e quelle di nuova costruzione, e che si apra ad un confronto con tutte le realtà politiche e sportive del territorio. Pensiamo che a differenza della giunta precedente che annunciava e poi non era conseguente, serva programmazione e certezza bei tempi, lo chiediamo come gruppo di Azione Riccione, lo chiediamo a nome delle tante persone che usano gli impianti sportivi di Riccione", conclude la nota.