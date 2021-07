La denuncia di Fiori (Lega): "A Santarcangelo il problema dei rifiuti è sempre più evidente"

Il problema dei rifiuti di Santarcangelo è al centro di una nota stampa del consigliere comunale della Lega Marco Fiori ch denuncia come nella città clementina "mancano sufficienti ed adeguati contenitori ed inoltre quelli presenti non vengono svuotati in maniera continuativa come sarebbe necessario. La situazione dei rifiuti non svuotati regolarmente è molto grave nelle periferie della città ma anche il centro lamenta forti disagi". Per l'esponente leghista "da troppo tempo oltre a vedere cassonetti strapieni di rifiuti a lungo termine soprattutto nei weekend, si lamenta troppa incuria,la piazza ed il borgo sono pieni di cicche di sigaretta e macchie, le macchine spazzatrici o gli addetti hera con le scope non servono a nulla, il manto stradale necessita di lavaggi e pulizie costanti".

Fiori punta il dito non solo su Hera che "oltre a una concessione scaduta da anni a non è adeguato e proporzionato ai costi sostenuti dai santarcangiolesi ma sottolinea che "Le responsabilità sono di tutti, a partire da una amministrazione miope fino agli addetti ai lavori e ai cittadini. Da una parte una città che si autoelogia a faro di cultura e civiltà e bellezza e dall'altra la pecca degli addetti ai lavori e dei cittadini che spesso per incuria non sanno neppure gestire i propri rifiuti occupando spazi superiori al necessario. Giusto aver fatto sconti su TARI e COSAP in periodo COVID ma è altresi giusto che le attività santarcangiolesi collaborino più attivamente gestendo meglio i propri rifiuti e la pulizia degli spazi prospicenti i propri dehors. Si sollecita la amministrazione ad agire in maniera sollecita ed inoltre si auspica una fattiva collaborazione e sensibilità da parte dei cittadini al rispetto ed al decoro".