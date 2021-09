Pagamento Tari, Rimini in Comune: "Dal sindaco e dal Pd nessuna attenzione alle fasce più deboli"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RiminiToday

Ai tempi della Signoria, dove si indicano i successori, e dove si realizzano grandi opere autocelebrative, i Sindaci sono anche urbanisti, arredatori d’interni, architetti, organizzatori di eventi. Ciò che evidentemente non sono, è essere attenti ai bisogni delle fasce più deboli. In questi giorni la cittadinanza sta effettuando il pagamento delle cartelle Tari le cui tariffe, per volontà dell’amministrazione, non prevedono modulazioni di sorta per coloro che hanno visto contratto il proprio reddito per via della pandemia. Di contro la stessa amministrazione elargisce copiose esenzioni Cosap anche per quelle attività economiche di tipo stagionale che, non hanno visto ridotta minimamente la propria capacità di produrre incassi e reddito.

Nessuna analisi sulla veridicità delle dichiarazioni dei redditi e nessuna modulazione degli importi. Si sarebbe potuto modulare la scontistica e la gratuità della Cosap in base ai cali di fatturato dichiarato, invece l’amministrazione ha preferito per due anni accordare a tutti la gratuità. Questa scelta iniqua e populista che strizza l’occhio al mondo corporativo avrà un costo per la cittadinanza generando mancato incasso nelle casse del Comune.

Si sarebbe potuta modulare allo stesso modo la Tari, tenendo conto dei cali di reddito dei nuclei familiari ma l’amministrazione ha preferito non tenere conto delle condizioni materiali di migliaia di lavoratrici e lavoratori. In questa amministrazione, e nella coalizione che si presenta alle urne in continuità non esiste nessun simulacro di sinistra, praticare l’alternativa è una cosa, elemosinare le briciole dal tavolo del Partito Democratico è altra cosa.

Rimini in comune