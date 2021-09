Treni e bus gratuiti per gli under 19 anni, Rossi (Pd): "Estendere gratuità a chi frequenta scuole fuori Regione"

"A breve riaprono le scuole e per dare supporto alle famiglie ed agli studenti emiliano-romagnoli la Regione garantisce l’abbonamento gratuito a bus e treni regionali a 147mila under 14 e, da quest’anno, anche agli under 19 con Isee familiare sotto i 30.000 euro annui", ricorda la consigliera regionale Nadia Rossi.

"Un aiuto concreto per chi è alle prese con la ripartenza dell’anno scolastico e un incentivo a bimbi e ragazzi all’utilizzo dei mezzi pubblici – rimarca la consigliera democratica, che aggiunge – È rimasta in sospeso una questione, che interessa in particolare chi risiede in territori di confine con altre regioni. Ho depositato una interrogazione alla Giunta regionale per sapere se è possibile riconoscere l’abbonamento gratuito anche agli studenti residenti in Emilia-Romagna iscritti a scuole superiori o istituti tecnici o professionali fuori regione".

"Il servizio, infatti, è garantito grazie a un investimento che quest’anno arriva a ben 22 milioni di euro e che fino al passato anno scolastico, quando era destinato solo ai ragazzi fino alle scuole medie, era di 4 milioni. Comprendo quindi che lo sforzo della nostra Regione sia significativo e che sia sostenuto dalla forte volontà politica di andare incontro alle famiglie con figli e di promuovere una mobilità condivisa e sostenibile. Chiedo pertanto - conclude Rossi - se la Regione abbia quantificato l’entità della platea di studenti emiliano romagnoli che frequentano istituti in altre regioni e se le risorse destinate a finanziare la misura siano stimate come sufficienti a garantire l’abbonamento gratuito anche per loro".