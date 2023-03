Si conclude il soggiorno riminese di chef Barbieri impegnato nelle riprese di un programma televisivo

Dopo il ristorante "Bell'Aria" e il blitz ai Bagni Ricci per fermarsi in spiaggia al ristorante “Ricci di Mare” e incontrare il suo “amico” Danilo Ricci, bagnino, ristoratore e pescatore si conclude la settimana riminese per chef Bruno Barbieri arrivato in Riviera per le riprese di un noto programma televisivo. Il celebre personaggio che alterna la sua maestria ai fornelli con trasmissioni di successo ha soggiornato, per tutta la settimana, all'Hotel Ascot & SPA a Miramare di Rimini. Insieme al suo staff, al momento della partenza, Barbieri si è congedato ringraziando personalmente per l'accoglienza e per il calore ricevuti dal team della struttura ricettiva. Lo chef ha anche sottolineato il suo apprezzamento alla ristorazione dell'albergo, sia per la cena servita nel ristorante panoramico che per la colazione. Insieme alla direzione dell'hotel, Barbieri si è intrattenuto per parlare di turismo e ospitalità in genere con lo chef che ha messo in evidenza come l'accoglienza romagnola abbia una "marcia in più" rispetto alle altre location.