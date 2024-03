Cene stellate in "salotto": proseguono gli appuntamenti "golosi" della città

"Nel mondo del turismo di lusso, la ricerca di esperienze autentiche e memorabili è diventata una priorità assoluta per i viaggiatori più esigenti. In questo contesto, gli eventi gastronomici guidati da chef stellati rappresentano un richiamo irresistibile per coloro che cercano non solo la raffinatezza del cibo, ma anche un'esperienza culturale e sensoriale completa".

Proseguono così gli appuntamenti con "Cena a quattro mani" all'interno del 'salotto' della Perla Verde, viale Ceccarini; l'ambizioso ed innovativo progetto, mira infatti a trasformare Riccione in un punto di riferimento per i turisti amanti del luxury. Ospitalità e fine dining, in un contesto elegante e ricercato: è la ricetta proposta da Luciano Colono, patron del Victor Lounge.

L'imprenditore lancia un nuovo format che per tutto il 2024 trasformerà la Riviera in un palcoscenico per le grandi stelle della ristorazione italiana attraverso eventi in grado di abbinare menù gourmet curati dai migliori chef ad una selezione di champagne, vini e spumanti rarissimi e da collezione, vero cavallo di battaglia del Victor Lounge. La ristorazione come strumento di promozione del territorio riccionese e come vetrina d'eccezione in grado di calamitare l'interesse di un pubblico di fascia alta, abituato ad experience dal respiro internazionale.

Dopo il grande successo della serata inaugurale in compagnia dello chef Francesco Sposito, giovedì 14 marzo un'altra stella della ristorazione farà tappa a Riccione. Per l'occasione infatti, raggiungerà il "salotto cittadino", lo chef Domenico Iavarone dello "Zest Restaurant " del Grand Hotel La Favorita di Sorrento, pronto a conquistare il palato degli appassionati di fine dining insieme allo chef "padrone di casa", Fernando Squitieri. Il tutto accompagnato, come sempre, dalla ricca e selezionatissima proposta di beverage targata Victor Lounge.

Domenico Iavarone , originario di Casavatore in provincia di Napoli, ha iniziato il suo percorso professionale all'età di 15 anni. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di lavorare al fianco di Gennaro Esposito e Oliver Glowig, mettendo a punto una proposta fortemente ispirata alla valorizzazione in chiave creativa delle materie prime 'povere', con una cucina territoriale e tradizionale nella quale trovano però grande spazio originalità e creatività. E' stato al timone del ristorante "Maxi" (una stella Michelin) dell'hotel Capo la Gala di Vico Equense. Insieme alla sua brigata, è stato il primo chef a portare l’ambita stella Michelin a Torre del Greco.

Quella formata da Iavarone e Squitieri è una coppia già ampiamente collaudata. I due chef hanno infatti avuto modo di condividere parte del loro percorso professionale. "Sono molto contento di ritrovare quello che per sei anni è stato il mio compagno di viaggio: molto più di un semplice collaboratore o di una spalla, quasi un vero e proprio fratello - dichiara lo chef Iavarone -. Con Fernando Squitieri c'è un legame bellissimo e profondo che ci auguriamo di riuscire a trasmettere e concretizzare nei piatti che porteremo a tavola in una cornice prestigiosa come quella di viale Ceccarini. Quello che proporremo al Victor Lounge sarà un menù frutto delle intuizioni che hanno scandito la nostra carriera. Un omaggio alla nostra terra e all'amicizia che ci lega".

Dichiara Luciano Colono, patron di Victor Lounge: “La serata d’esordio del nuovo format lanciato dal locale ha riscosso un successo che è andato al di là delle nostre previsioni. Abbiamo risvegliato l’interese e la curiosità di un pubblico amante delle experience di alto livello, dimostrando che Riccione ha tutte le carte in regola per puntare in alto, tornando a dettare mode e tendenze”.

Il menù della serata

Benvenuto dello Chef

Olive all'ascolana

Tartelletta con Baccalà mantecato e papacella alla Napoletana

Polpo alla luciana

Abbinamento:RUINART BRUT

Antipasto

Carciofo ripieno di Manzo, Provola, Tartufo e Pancetta croccante

Abbinamento: RUINART BLANC DE BLANCS

Primo

Risotto con Limoni, Scampi e Liquirizia

Abbinamento: RUINART BLANC DE BLANCS



Abbinamento: RUINART BLANC DE BLANCS Tubetto al profumo di mare con pesto di Olive e Prezemolo

Abbinamento: RUINART ROSE'

Secondo

Razza all'acqua pazza

Abbinamento: RUINART ROSE'

Pre Dessert

Il limone sorrentino

Dessert

Caffè Borghetti

Abbinamento:

Cocktail Champagne

Gin, succo di limone, liquore alla pesca, vaniglia, Top di Ruinart Blanc de Blancs

Piccola pasticceria