SOS inverno: come proteggere la pelle dal freddo

Le temperature pungenti e frizzanti dell'inverno ci costringono a cercare riparo e avvolgerci tra cappotti, sciarpe e cappelli; tuttavia, questo non sarà sufficiente per preservare la pelle da aggressioni esterne a cui soprattutto viso, mani e labbra sono maggiormente esposti.



Durante i mesi invernali, la pelle tende maggiormente a seccarsi a causa degli sbalzi di temperatura tra luoghi riscaldati e ambiente esterno aumentando così la perdita di acqua attraverso la cute, con la compromissione ed impoverimento della barriera idrolipidica che protegge naturalmente la pelle. Per queste ragioni, le aree che restano allo scoperto tendono ad essere pallide, poco ossigenate, secche e disidratate, con desquamazioni che possono generare dolorosi taglietti, le temute screpolature.

Come fare per proteggerla?



Proteggere la pelle del viso

La migliore skincare invernale per proteggere la pelle dal freddo, racconta la dermatologa Mariuccia Bucci "parte da una detersione dolce, che eviti detergenti aggressivi". Acqua micellare e latte detergente sono l’ideale, grazie al loro effetto decongestionante sulla pelle in inverno. Per le cuti più sensibili, invece, il consiglio della dermatologa è utilizzare l’acqua termale.

Al contrario, sono accuratamente da evitare salviette struccanti e acqua bollente poichè roppo aggressive.

"La chiave per proteggere la pelle dal freddo è l’idratazione" chiarisce la dottoressa. "Lo scopo, infatti, è ristabilire il film idrolipidico e riparare la barriera cutanea, aumentando la percentuale di acqua presente nella pelle". L’ideale, poi, è migliorare la tollerabilità cutanea.



La skincare per la pelle in inverno deve comporsi di creme idratanti, lenitive e restitutive. E di maschere nutrienti. Tra gli ingredienti da non perdere, olio di canola, Omega 3, nicotinamide, acido ialuronico a diversi pesi molecolari e burro di karité. Per le pelli più reattive al freddo, invece, il consiglio della dermatologa è di ridurre la sensibilità attraverso le neurosensine, peptidi adatti a ridurre la reattività cutanea.



E l’esfoliazione? Da dimenticare. «Niente esfolianti, peeling acidi o scrub per proteggere la pelle del viso dal freddo». Anche per la pelle grassa, infatti, in inverno è bene evitare «azioni assorbenti che possono provocare screpolature». La conseguenza principale, spiega infatti la dermatologa, sarebbe un’acne comedonica e occlusiva, provocata dall’uso di creme contro il freddo troppo ricche nel tentativo di ritrovare la morbidezza.

Mani e labbra

A causa delle temperature rigide, mani e labbra si seccano più facilmente: per evitare che all’aridità subentrino dolorose infiammazioni, è bene tenere sempre a disposizione creme protettive e balsami labbra adeguati da applicare regolarmente più volte durante il corso della giornata.



Il gesto istintivo di inumidire le labbra è fortemente sconsigliato in quanto la saliva aumenta la dispersione dell’acqua cutanea. Inoltre, stendere continuamente il burrocacao non è sufficiente per curare le labbra secche. Anche la pelle delle labbra, infatti, in inverno ha bisogno di «ingredienti restituitivi che possano migliorare la struttura della barriera cutanea». I migliori? Ceramidi e pantenolo.



Invece, per quanto riguarda le mani devono essere risciacquate e asciugate con estrema cura, se vogliamo scongiurare il rischio di sensibilizzazione ai detergenti. Mai utilizzare acqua bollente, ma tiepida.

Il burro di karitè, glicerina, vitamina E, olio di mandorle dolci, yogurt e miele sono sono ottimi alleati per riattivare la capacità di idratazione della pelle in inverno e validi rimedi last minute per i danni procurati dal freddo.