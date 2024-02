"Identità Golose 2024": il lievitato salato più apprezzato d'Italia si trova nel centro storico della città

Il Cortile in Centro di Rimini riceve il riconoscimento nazionale di Identità Golose 2024, una delle più importanti guide per pizzerie e cocktail d’autore d’Italia. Un inserimento importante per il locale di via Sigismondo Malatesta a Rimini, che negli ultimi mesi ha voluto investire sulla profonda trasformazione del brand e di tutto il locale, con un rinnovamento anche degli arredi, una ricerca costante di prodotti utilizzati, di nuove pizze e piatti proposti.

Il gruppo editoriale di Identità Golose ha lanciato questa nuova guida, staccando pizza e cocktail bar dal grande mare della Guida ai Ristoranti dove erano collocati fino al 2023. Per l’Emilia Romagna, ha catalogato tra le pizzerie d’autore anche il Cortile in Centro. Un ispettore-giornalista gastronomico unitamente a una giuria formata da altri colleghi e chef ha così descritto il Cortile: “Il locale nel centro storico ha rinnovato il look, ma l'originale unicità delle pizze resta immutata grazie alla geniale mano creativa dello chef-pizzaiolo Ivan Signoretti, maestro del lievito madre e capace di abbinare un impasto specifico (multicereale, integrale, curcuma e 4 semi...) in base alle singole farciture. Il menù è sempre in movimento, in base a una stagionalità che qui scorre a una velocità da primato. Riminese DOC, Signoretti ha capito che se puoi contare sull'assoluta qualità degli ingredienti puoi osare anche gli abbinamenti più audaci e stravaganti. Per convincersene provare l'Alphinia, una tavolozza di colori e sapori che unisce funghi, speck, uova marinate in salsa di soia, miele, peperoncino, erba cipollina e gocce di salsa profumata al tartufo bianco. Goduria. In carta ci si può sbizzarrire tra le pizze classiche (presenti ben tre tipi di Margherita), le vegetariane e vegane, le gourmet e quelle senza glutine (irresistibile la 4 Bosco con crema di zucca). Ottimo l'abbinamento con birre artigianali”.

Entusiasti i titolari Thomas Agostini e Ivan Signoretti: “E’ un bel traguardo. Siamo orgogliosi e felici che i nostri sforzi, la nostra costanza, la continua ricerca di novità, siano stati premiati da un'istituzione importante come Identità Golose. Il merito va a tutto il nostro staff, siamo molto uniti e lavorare bene in squadra premia. Ringraziamo di cuore Matteo Vitali, Andrea Baroni, Omar Bustelli, Antonio Mazzarino”.

La pizzeria gourmet, nel cuore del centro storico di Rimini, è aperta tutto l’anno, ogni sera. In cucina il team è formato da cinque persone. Al timone Signoretti, chef pluripremiato e volto noto anche di programmi tv, e eventi nazionali e internazionali.