Gecko di Massimo Juris e Pietro Scarpa vince l’ottava edizione della RiGaSa

Quando il mare Adriatico è calmo, i velisti si dannano. Questo è stato il mood dell’ottava edizione della RiGaSa, regata organizzata dal Circolo Velico Riminese con il patrocinio del Comune di Rimini, che ha visto al via 12 imbarcazioni su un percorso di 170 miglia su tre waypoint, Rimini – Gagliola – Sansego e ritorno al porto romagnolo. Partiti venerdì 10 settembre alle 17.00 da Rimini con scirocco di circa 10 nodi, gli equipaggi hanno preso il largo con la consapevolezza che le velocità si sarebbero ridotte durante la notte. Come da copione, al calar del sole, il vento è andato diminuendo lasciando gli equipaggi ad inseguire refoli e brezze. Per i più veloci, Moonshine (Cori 52) dei fratelli Di Terlizzi, Mr Hyde (Hyde 27) di Marco Rusticali, Gecko (X37) di Massimo Juris e Pietro Scarpa, tutti in categoria X due, e Lo.Re (SOLARIS 36 OD) di Matteo Forni, in categoria equipaggio, il passaggio alla Gagliola porta il beneficio di un leggero maestrale, che aumenta il gap con il resto della flotta, sofferente di un buco di vento che li ha fermati per tutta la mattinata di Sabato 11 settembre. La discesa verso il Sansego è molto tecnica e sempre all’inseguimento delle brezze influenzate dall’orografia delle isole croate dove il quartetto, Moonshine, Lo.Re, Mr Hyde e Gecko, continua un entusiasmante gioco di controllo reciproco.

A rimescolare le carte sarà il ritorno verso Rimini che diventa una fine strategia di conoscenza dell’Adriatico, dove una rotta più alta per andare a prendere il vento della mattina è la scelta più giusta. Strategia seguita da Gecko, di Massimo Juris e Pietro Scarpa (X37), che taglia il traguardo primo in over all alle ore 06:39:00 di domenica 12 settembre. Segue a soli 2 minuti (ore 06:41:25) Moonshine, dei fratelli Di Terlizzi (Cat. Xdue), e Mr Hyde di Marco Rusticali e Riccardo Rossi (Cat. Xdue) alle 06:46:53.

Gli altri arrivi in tempo reale:

LoRe (Solari 36 OD) Matteo Forni – in equipaggio – taglia alle ore 07.29.00

Blu III (Elan S5) Andrea Mancini– in equipaggio – taglia alle ore in3 08.01.39

Angi (Prototipo) Michele Merolla – in equipaggio – taglia alle ore 08.06.32

FarWest (Farr 30) Matteo Pagliarani – in equipaggio – taglia alle ore 08.16.35

Renoir (GS 40) Mario Pellegrini – in equipaggio – taglia alle ore 08.24.10

Nina (Elan 310) Nicola Ferri – in equipaggio – taglia alle ore 08. 33.07

Velenosa (Rimar 36) Marco Velentini – in equipaggio – taglia alle ore 08.55.13

Pokekiakkiere (Elan 340) Alberto De Rossi – Xdue – taglia alle ore 09.09.45

Antares (Beneteau First Challenge) Andre Penzo – Xdue – taglia alle ore 10.08.10

Di seguito le classifiche per categoria libera e in ORC

CLASSE LIBERA

1° classificato Charlie - Angi (Prototipo) – Michele Merolla

1° classificato Bravo - FarWest (Farr 30) – Matteo Pagliarani

ORC PER DUE

1° Gecko - Massimo Juris

2° Mr Hyde - Marco Rusticali

3° Pokekiakkiere – Alberto De Rossi

ORC IN EQUIPAGGIO

1° Nina – Nicola Ferri

2° Renoir – Mario Pellegrini

3° Blu III – Andrea Mancini

Ogni anno il Circolo Velico Riminese devolve una percentuale delle quote incassate per la partecipazione alla regata ad una realtà legata al sociale ma per questa edizione, nel perfetto spirito del claim “Al largo insieme”, è stata la prima barca a tagliare il traguardo a scegliere l’associazione a cui fare la donazione. Gecko di Massimo Juris e Pietro Scarpa hanno quindi deciso di devolvere la somma ad Emergency. Grande successo per il contest che ha incoronato il Rigatista 2021, il velista che vive la RiGaSa. Gli equipaggi hanno risposto in modo positivo all’invito di produrre contenuti che potessero raccontare le emozioni, le storie e anche il divertimento della Rigasa. A vincere, con maggiori interazioni sui social, sono stati Marco Rusticali e Riccardo Rossi di Mr Hyde che con il loro 8 metri al passaggio della Gagliola erano avanti al Moonshine (Cori 52). La Rigasa non è mai una regata scontata e non esistono favoriti.