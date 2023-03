Selezione Interzonale Optimist, quattro velisti riminesi conquistano l'accesso al campionato italiano

Nonostante il vento a tratti instabile, il fine settimana appena trascorso ha regalato tre giornate di grande sport e divertimento nello specchio antistante la Marina di Rimini. Qui, tra venerdì e domenica, è andata in scena la Selezione Interzonale Optimist (monoscafo dotato di vela), organizzata dallo Yacht Club Rimini. Una regata valida per il passaggio alle selezioni nazionali per i Campionati Europei e Mondiali, che era aperta ai timonieri nati tra il 2008 e il 2012 (divisione A).

Sono stati più di 200 gli iscritti provenienti da quattro Regioni diverse (Emilia-Romagna, Marche, Veneto e Friuli Venezia Giulia) che hanno fatto rotta su Rimini dando vita a una competizione spettacolare e ricca di emozioni. Sei complessivamente le prove che si sono disputate nelle acque riminesi. Sul primo gradino del podio si è piazzato Mattia Di Martino (Soc.Velica di Barcola e Grignano A), premiato dal Comandante della Capitaneria di porto di Rimini, Capitano di Fregata Giorgia Capozzella. Medaglia d'argento per Alessio Lucantoni (C.V.Portocivitanova), mentre al terzo posto si è classificato Christian Girani (Circolo Vela Muggia). Julija Albrizio (Soc.Triestina Vela) ha invece conquistato la medaglia d'oro nella classifica femminile (nona in assoluto) ed è stata premiata dall'assessore allo Sport del Comune di Rimini, Moreno Maresi.

Fa festa anche lo Yacht Club di Rimini. Sono infatti quattro i velisti riminesi che, grazie alle loro prestazioni, hanno conquistato l'accesso al campionato italiano Optimist: Rebecca Spadazzi, Tommaso Ditano, Enrico Morina, Gabriele Bernardi. "Un risultato importante per la nostra realtà - commenta il responsabile delle pubbliche relazioni dello Yacht Club Rimini, Federico Chiari - che premia il lavoro compiuto dalle atlete e dagli atleti e dai loro istruttori. Nel complesso, quella andata in scena nel fine settimana è stata una bellissima festa all'insegna dello sport e dei valori legati al mondo delle discipline nautiche, un ottimo punto di partenza in vista di una stagione che si annuncia ricca di appuntamenti e iniziative".