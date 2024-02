Da Ibizia a Riccione, Carl Cox inaugurerà il nuovo esclusivo club. Un gioiello da 10 milioni di euro

L'annuncio a effetto era arrivato lo scorso giugno. Con la notizia diramata direttamente da parte della proprietà. Lo storico Space Ibiza, chiuso nel 2016, traslocherà a Riccione. Si tratta di uno tra i club più famosi al mondo, un pezzo di storia della musica elettronica e un simbolo dello stile di vita dell’isola spagnola. Ora l’attesa è terminata, l’opening fiesta di Space Riccione ha finalmente una data ufficiale: sarà domenica 2 giugno. Una storia lunga 27 anni che trasloca così in Italia e lo farà a Riccione.

Esordio con Carl Cox

Per questa occasione è stato scelto l’artista che ha legato indissolubilmente il suo nome e la sua carriera a Space: Carl Cox. Dopo 8 anni dal memorabile closing party di Ibiza, il top dj di Manchester torna protagonista nella console del Club premiato 6 volte come Best in the World, per una inaugurazione che si preannuncia storica.

Space ha scelto Riccione per la sua rinascita, una località da sempre nell’immaginario collettivo di milioni di persone, progettando un super club multifunzionale per concerti, spettacoli dal vivo e dj set con i migliori artisti internazionali. Pensato per ospitare sia eventi diurni che notturni e sviluppato con due maestosi dancefloor, Woodland e Arena, Space Riccione sarà dotato anche una grande terrazza dedicata al pubblico più esigente, dove poter vivere l’esperienza top level degli esclusivi Space Box. Particolare attenzione è rivolta alle soluzioni di compatibilità energetica e alle scelte di sostenibilità ambientale, non solo nella costruzione della struttura degli spazi ma soprattutto nella capacità di rappresentare un epicentro di idee con un ricco programma culturale, un luogo fisico e digitale di connessioni e incontri.

Investimento da 10 milioni

Con un investimento di oltre 10 milioni di euro, in un’area che occuperà complessivamente 30.000 metri quadrati, il progetto, prodotto dal Gruppo Cipriani ed il gruppo E-Culture, è stato realizzato dall'architetto Marco Lucchi, achistar della progettazione di spazi dedicati all’entertainment con oltre 200 realizzazioni in Italia e nel mondo.

“Siamo felici di continuare i 27 anni di storia di Space qui a Riccione, una località iconica dove tutte le istituzioni ci hanno accolto con grande entusiasmo” dice Pepe Rosello, storico proprietario dello Space Ibiza. “Insieme a Fabrizio De Meis abbiamo progettato una stagione estiva straordinaria, con alcuni dei nomi più importanti della club culture mondiale, che annunceremo a breve”.

Lo Space Riccione sorgerà nell'ex area occupata dal Musica (ex Prince) e sarà suddiviso in quattro zone differenti: Arena, Garden, Terrace e Lounge.