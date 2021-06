Edilizia e mobilità green: due incontri sul futuro dell'ambiente

Sostenibilità e rispetto per il mondo che ci circonda sono sempre più le road map di ogni azione amministrativa. A tutti i livelli. Il Circolo del Centro del Partito Democratico lo ribadisce con un doppio focus ad hoc in programma venerdì e mercoledì 23 giugno nella cornice dell’Arena del Supercinema. All’aperto e in presenza, ma con la possibilità di collegarsi su Facebook (link https://m.facebook.com/pdsantarcangelo1/ ) un doppio appuntamento che porta la firma dei referenti Luca Paganelli e Luca Bubani ed è stato ribattezzato Santarcangelo per l’ambiente: mobilità ed edilizia sostenibili.

Zoom sulla mobilità

“Ecosostenibilità, cultura, capacità di fare squadra saranno le parole chiave di una giornata in cui Istituzioni ed esperti illustreranno come perseguire una mobilità del futuro sempre più ecologica” spiegano i responsabili, evidenziando: “Mobilità a metano/biometano, elettrica e a idrogeno sono diverse soluzioni da adottare, insieme all’opportunità del Metromare e all’interno di un percorso individuato dal futuro Pums di Santarcangelo; il fine dell’incontro è guidare il cittadino alla scoperta delle potenzialità e dei migliori campi di utilizzo di ognuna di queste soluzioni, per il trasporto sia privato sia pubblico”.

Edilizia green

“Nella seconda serata sarà affrontato il tema dell’edilizia sostenibile, ovvero dell’insieme di pratiche adottate per la progettazione, la realizzazione e la gestione di strutture abitative e non, utilizzando materiali, fonti di energia e tecniche attraverso cui si riduce l'impatto ambientale. Lo faremo attraverso alcuni esperti di progetti di autocostruzione, realizzati da volontari che attraverso la loro rete promuovono, condividendo esperienze e conoscenze, una edilizia a impatto ambientale zero, nel rispetto dell’armonia che la natura ci ha regalato” ancora Paganelli e Bubani: “Al centro della discussione ci saranno anche tematiche di stretta attualità, dal super bonus del 110% alla riqualificazione energetica degli edifici, passando dal bonus facciate e dal sisma bonus, con un focus particolare sulle opportunità che la Regione Emilia Romagna mette a diposizione dei cittadini in questo periodo di necessario rilancio dell’economia di tipo green”.