Museo del Territorio e biblioteca: le nuove regole per entrare

A partire da venerdì entrano in vigore le norme che subordinano l'accesso ai Musei e Biblioteche, per chi ha compiuto i 12 anni, al possesso di certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass).

Nel rispetto delle disposizioni l'amministrazione comunale di Riccione informa che per usufruire dei servizi della Biblioteca comunale e per accedere al Museo del Territorio, sarà necessario, a partire dai 12 anni d'età compiuti, esibire la certificazione verde Covid – 19 accompagnata da un documento di identità.

All'ingresso sarà verificata l'identità e la validità del Green Pass tramite l'applicazione ufficiale Verifica C19 rilasciata dal Ministero della salute. Il Certificato verde potrà essere presentato in forma cartacea o attraverso applicazione su dispositivi (cellulari e tablet).

La disposizione non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica, che andrà esibita prima dell'accesso. Resta fermo l'obbligo dell'uso della mascherina a partire dai 6 anni di età ed il rispetto del distanziamento interpersonale. Agli utenti sprovvisti di Green Pass valido restano comunque consentiti la restituzione dei libri nel box posto all’ingresso del Centro della Pesa e il ritiro del materiale prenotato.