I riccionesi campioni d'accoglienza, ai turisti che salutano la città piadina gratis al casello dell'autostrada

Come sarebbe trovare un regalo gustoso mentre sei in fila al casello “sotto il sole di Riccione”? Anche quest’anno ci penseranno i ragazzi di Riccione Piadina a rendere il ritorno dalle vacanze estive al mare un’esperienza più gustosa e divertente. Ogni domenica di luglio, a partire da domenica 2, alle ore 16, proprio quando l’attesa sembra più lunga e il caldo più intenso, saranno lì per sorprenderti con un regalo speciale: una deliziosa piadina.

Non solo, con entusiasmo contagioso e gentilezza, omaggeranno ogni automobile che saluterà la Perla Verde con una confezione di “Meraviglie di Piadina”: il Souvenir dalla Romagna. Un invito ai turisti a tornare in Romagna anche per vivere l’esperienza straordinaria di Riccione Piadina Experience, il primo museo multimediale dedicato alla piadina romagnola. L’estate scorsa, fanno sapere, al casello autostradale di Riccione, hanno salutato migliaia di turisti regalando loro ben 55.000 confezioni di piadina come Souvenir della Romagna, accompagnate da 70.000 degustazioni. “Non vediamo l’ora di superare i nostri stessi record e di diffondere ancora più gioia attraverso il nostro gustoso saluto”.

“Lo slogan di quest’anno è come un sorriso espresso con le parole. Mette in evidenza la potenza del saluto Ciao, un gesto radicato nella cultura e nell’ospitalità romagnola. La nostra terra, con la sua tradizione calorosa e accogliente, ha il dono unico di creare connessioni autentiche attraverso il semplice atto di salutarsi” dice Roberto Bugli, proprietario di Riccione Piadina e ideatore del museo Piadina Experience.

Automobilisti, motociclisti e chiunque sia nei paraggi, lasciatevi guidare dal profumo della piadina romagnola e non mancate ogni domenica di luglio, a partire da domenica 2, dalle ore 16, presso il casello autostradale di Riccione, in via Berlinguer. Ci sarà da ridere e da leccarsi i baffi.