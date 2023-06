No al contratto integrativo, l'annuncio dei sindacati: "Gli addetti dei parchi divertimento ora scioperano"

Per i parchi divertimento del Gruppo Costa Edutainment numeri record ma la contrattazione integrativa per i dipendenti resta ferma al palo. Per questo motivo, entro la fine del mese di luglio, gli addetti di Oltremare, Parco Navi, Aquafan e Italia in Miniatura sono pronti a incrociare le braccia con 8 ore di sciopero. Ad annunciare lo stato di agitazione sono, attraverso una nota scritta, le organizzazioni sindacali Filcams Cgil di Rimini e Fisascat Cisl della Romagna. Già dallo scorso 14 giugno era stato proclamato lo stato di agitazione sindacale per tutte le strutture Costa della Provincia di Rimini. Ora arriva l'annuncio: "L’assemblea dei lavoratori, che ha visto un’importante partecipazione dei dipendenti - scrivono Cgil e Cisl - ha dato mandato alle sigle sindacali di proclamare un primo pacchetto di sciopero pari a 8 ore da indire entro il 31 luglio e durante il quale si scenderà in presidio. Lo stato di agitazione e le iniziative sindacali proseguiranno fintanto che l’azienda non comprenderà l’importanza di garantire a tutti i lavatori, fissi e stagionali, migliori condizioni complessive di lavoro, sbloccando lo stallo che essa stessa ha determinato".

"Nonostante i brillanti numeri che il Gruppo Costa Edutainment diffonde periodicamente, non pare esserci spazio per i lavoratori: circa 500 tra fissi e stagionali impiegati nel riminese - sostengono Cgil e Cisl nella loro nota -. Un gruppo che superata la crisi Covid-19, secondo i dati diffusi dall’azienda, ha visto il 2022 chiudersi con oltre 2,8 milioni di visitatori (erano 2,4 nel 2019) con una crescita costante in tutte le strutture. Il fatturato è arrivato a 73 milioni di euro rispetto ai 60,3 pre-pandemia, con un miglioramento significativo anche del margine operativo lordo".

Filcams Cgil Rimini e Fisascat Cisl Romagna, insieme alle rappresentanze sindacali aziendali, avevano da tempo avviato un’interlocuzione con l’azienda al fine di giungere a una contrattazione integrativa che consentisse una maggiore redistribuzione della ricchezza prodotta, introducendo elementi di partecipazione dei lavoratori ai risultati aziendali.

"La trattativa si è interrotta lo scorso 21 giugno quando, presso la sede Confindustria di Rimini, Costa Edutainment ha palesato i propri “no” - informano i sindacati -. No all’estensione delle condizioni previste nel preesistente contratto integrativo di Aquafan al resto dei parchi, no al riconoscimento di un buono pasto per tutti i dipendenti fissi e stagionali, no a un equo premio di anzianità che fidelizzi i rapporti di lavoro a termine e retribuisca perciò in modo migliore il lavoro stagionale. L’azienda ha offerto un microscopico incentivo (circa 20 euro lordi al mese) solo agli stagionali che hanno almeno 10 anni di anzianità. Una beffa: nei fatti l’azienda non vuole una seria contrattazione integrativa aziendale che redistribuisca la ricchezza che riesce a produrre grazie anche ai lavoratori".