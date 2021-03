I 10 food trend del 2021, più attenzione a salute e ambiente

L’emergenza sanitaria non ha cambiato solo il modo di lavorare diffondendo lo smart working, ma anche le nostre abitudini alimentari e la scelta di cibi. Una conferma arriva da una ricerca americana dell’International Food Information Council pubblicata su Forbes che ha individuato i food trend del 2021. Questa ricerca ha evidenziato che il 54% dei consumatori in seguito a questo delicato momento storico ha adottato una dieta più sana a base di cibi biologici.

Un altro studio, condotto da Innova Marketing Insights e pubblicato su Food Industry Executive, invece, ha evidenziato come i cibi a base vegetale saranno i veri protagonisti delle tavole dei prossimi anni.

Gli esperti del settore enogastronomico hanno individuato quali saranno i food trend dei prossimi mesi. Scopriamoli.

Alimenti che rispettano l'ambiente

Rispetto dell’ambiente e della stagionalità sono le parole chiavi per una scelta alimentare a chilometro zero sempre più ricercata e scelta in seguito all’emergenza sanitaria.

Alimenti e intelligenza artificiale

La digitalizzazione della catena alimentare è diventata un trend molto attuale. Startup e multinazionali puntano a sfruttare sempre di più l'intelligenza artificiale per potenziare e velocizzare in modo ottimale le dinamiche di produzione.

Insetti a tavola

Nei prossimi anni gli insetti a tavola non saranno più un tabù. Grazie alle loro proprietà nutritive diventeranno sempre più protagonisti di piatti e ricette.

I fitonutrienti

Con la pandemia gli alimenti che offrono benefici immunitari sono diventati un vero e proprio trend. Oggi i consumatori vedono il cibo non più solo come un mezzo per nutrirsi, ma anche come un modo per rimanere in salute. Ed è proprio attraverso esso che si cercano sempre di più modi di rafforzare le proprie difese immunitarie.

Imballaggi green

Rispetto dell’ambiente sarà la parola d’ordine dei prossimi anni: si cercherà di ridurre al minimo l’utilizzo di confezioni in plastica, prediligendo al loro posto packaging realizzati con materiali più ecologici.

I super-frutti dell’Amazzonia

I frutti amazzonici saranno i nuovi protagonisti della categoria superfood (ovvero i cibi aventi presunte capacità benefiche per la salute): nelle diete troveremo il buriti e il camu-camu, ricchi di vitamine e minerali.

Più attenzione a ciò che si mangia

Per i consumatori diventerà sempre più importante l'origine dei prodotti. Per questo alle aziende produttrici sarà chiesta più trasparenza per quanto riguarda origini, composizione e qualità del prodotto alimentare.

Quando facciamo la spesa occorre sempre guardare bene cosa stiamo comprando. Leggere l'etichetta è importante: ad esempio allevamento Biologico/Regime di controllo CEE o Agricoltura Biologica e tutte quelle informazioni che definiscono la cosiddetta "tracciabilità". La tracciabilità è paragonabile alla carta d'identità, ossia l'insieme delle informazioni che rendono possibile la conoscenza del percorso di produzione di un alimento: si possono riconoscere i paesi di provenienza, i vari enti certificatori, i codici delle aziende, le date di raccolta, le produzioni e le macellazioni.

Il biologico

Secondo gli esperti il settore biologico avrà una crescita miliardaria entro il 2025. Il trend è dunque abbandonare i cibi fuori stagione, evitare quelli imbustati, soprattutto se si tratta di verdure e frutta, e passare al consumo di prodotti biologici. Biologico è tutto ciò che ha a che fare con il nostro benessere e il nostro ambiente. Sì, perché i prodotti bio sono proprio quelli naturali che si producono senza utilizzare sostanze chimiche ma rispettando i cicli della terra.

Per chi mangia carne o derivati, anche gli allevamenti biologici offrono prodotti migliori per la nostra salute perché hanno buoni valori nutrizionali e sono privi di pesticidi o ormoni.

Crescita del food delivery

Inutile dirlo: la pandemia e l'impossibilità di uscire di casa o di frequentare ristoranti ha fatto crescere tantissimo le richieste di consegna del cibo a domicilio. Un modo, per i ristoratori, di tenere in vita la propria attività.

Il foraging

Il foraging è la pratica di raccogliere, senza danneggiare la natura, il cibo che cresce spontaneo nei boschi di montagna. Un trend che secondo gli esperti, si consoliderà sempre di più nei prossimi anni.