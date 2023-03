Succo di pomodoro: un toccasana per la salute

Denso, condito, salato, saporito: il succo di pomodoro è una bevanda popolare, amata sempre di più e gustosissima in ogni momento, che offre un'ampia varietà di vitamine, minerali e potenti antiossidanti, ed è particolarmente ricca di licopene, un eccezionale antiossidante con notevoli benefici per la salute.

Raccomandato spesso nei trattamenti dimagranti, il succo di pomodoro ha la capacità di agire come un agente drenante, ha un basso valore calorico ed è un eccellente diuretico. Inoltre ha anche la capacità di attivare il metabolismo per aiutare a bruciare i grassi. Insomma, il succo di pomodoro per dimagrire è un ottimo alleato - ma badate bene, come ogni alimento, è bene associarlo a una dieta equilibrata e discussa prima con il medico.



Benefici

Il succo di pomodoro è una fonte di antiossidanti, poichè ricco di licopene, un pigmento vegetale di carotenoidi che è stato associato a notevoli benefici per la salute. Il licopene protegge le cellule dai danni dei radicali liberi, riducendo i processi ossidativi nelle cellule. Molti studi hanno dimostrato che bere succo di pomodoro ricco di licopene ha effetti benefici sulla salute.

Un valido alleatro contro la stitichezza

Il pomodoro contiene fibre alimentari essenziali per la lotta contro la stitichezza. Includere un succo di pomodoro a colazione ad esempio, è un ottimo modo per combattere la stipsi. Il pomodoro infatti è ricco di fibre e agisce come un blando lassativo che, consumato quotidianamente, aiuta a risolvere questo problema così frequente.



Le virtù cardiovascolari

È importante ricordare che il pomodoro è un grande alleato della salute del cuore. Contenendo un'ingente quantità di beta-carotene, aiuta a ridurre i fattori di rischio per queste malattie, come l'ipertensione e il colesterolo o l'accumulo di grasso nelle arterie (aterosclerosi).

Aiuta a rafforzare il sistema immunitario

Il succo di pomodoro aiuta a rafforzare il sistema immunitario favorendo il prevenire di infezioni, influenza, raffreddori, ecc. Il pomodoro infatti è ricco di vitamine C, A, B, D e K, oltre che di antiossidanti, e inoltre contiene potassio, calcio, fosforo e ferro.

Controindicazioni

Il grande problema del pomodoro risiede nella sua acidità, che può causare disagio al sistema digestivo: il pomodoro è uno degli alimenti ad essere sconsigliati quando si soffre di afte in bocca, proprio a causa della sua acidità e lo stesso vale per altre patologie che riguardano il tratto digestivo (reflusso esofageo, acidità di stomaco, ulcere gastriche etc.). Infine, a chi è sconsigliata l'assunzione di forti dosi di potassio.