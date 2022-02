Abbonamenti trasporto pubblico, un rimborso del 30% grazie al fondo idrocarburi

La Regione Emilia-Romagna ha confermato la proroga dell’agevolazione per i residenti nei comuni interessati da attività di estrazione di idrocarburi, che hanno acquistato un abbonamento annuale al trasporto pubblico dal 1° agosto 2020 al 31 luglio 2021 (annualità 2020/2021). Per i residenti di Misano Adriatico, che rientra tra i comuni di fascia 2, il rimborso riconosciuto è del 30%.

Le richieste vanno indirizzate all'azienda che ha emesso l'abbonamento per il quale si chiede il rimborso, entro il 30 aprile 2022. Per i possessori di un abbonamento al trasporto pubblico locale emesso da Start Romagna è possibile inviare la richiesta per il riconoscimento dell’agevolazione compilando il modulo presente sul sito web dell’azienda. Sul sito web sono presenti anche tutte le informazioni relative ai criteri per l’ottenimento del rimborso, sulle modalità e sui tempi. Anche i possessori di un abbonamento Trenitalia potranno richiedere il rimborso.