Il presidente degli Alpini Favero: "Cerimonia di apertura allo stadio e sfilata sul lungomare"

Il presidente dell’Ana Nazionale Sebastiano Favero si dice ottimista. “Gli alpini sono ottimisti per natura”. E’ il suo slogan. E la macchina organizzativa, in vista del maggio 2022, è attualmente confermata. Anche se saranno sei mesi piuttosto frenetici, dato che l’Adunata Nazionale è già stata spostata per due anni consecutivi.

Presidente Favero, come è andato il confronto con il sindaco di Rimini?

“E’ stato un piacere conoscere il nuovo sindaco. Con il quale siamo stati molto concreti: siamo al lavoro per portare a maggio l’Adunata Nazionale a Rimini. Ci siamo lasciati con un arrivederci, tra massimo un mese ci riaggiorneremo. Nel frattempo la commissione esaminatrice confermo che è venuta a Rimini per i sopralluoghi e stiamo valutando ogni scenario per un’Adunata nella massima sicurezza”.

Avete delle novità per quanto riguarda la logistica?

“Siamo strutturati così, prevediamo la cerimonia di apertura del giovedì e la solenne messa del sabato allo stadio di Rimini proprio per avere spazi ampi e niente assembramento. Il venerdì ci sarà la sfilata delle bandiere e saranno presenti oltre alla bandiera di Guerra anche tutte le bandiere del Corpo degli Alpini, ricordo che nel 2022 si celebrano i 150 anni di costituzione del Corpo degli Alpini e il Centenario della sezione Bolognese Romagna. E’ un grande appuntamento. Prevediamo questo momento in piazza Cavour. Mentre la grande sfilata principale, che nel passato durava non meno di 12 ore, sarà sul lungomare. A San Marino invece ci sarà al sabato mattina l’incontro internazionale con 30 sezioni in arrivo dall’estero”.

Adunata Nazionale - Dopo due anni di rinvii la Commissione lavora per il 2022

Ipotizza l’uso della mascherina alla sfilata principale?

“Teniamo aperte tutte le ipotesi, Rimini essendo un posto di grande richiamo turistico, e dopo due anni di pandemia, potrebbe attrarre anche 500 mila persone lungo le date dell’evento. Spetterà alla Commissione mettere in atto tutte le procedure logistiche, ma per la sicurezza prevediamo un servizio integrativo, che già esisteva nel passato, con un dispiego di oltre mille uomini a supporto delle forze dell’ordine. Vedremo con l’avvicinarsi della data se si renderanno necessarie sia mascherina sia utilizzo del Green pass”.