Alla Cittadella della Salute di Novafeltria nuove apparecchiature per diagnostica e attrezzature sanitarie

Nuove apparecchiature per la diagnostica e attrezzature sanitarie per un valore complessivo di oltre ottocentomila euro sono in arrivo alla Cittadella della Salute di Novafeltria. Tale potenziamento da parte dell’Ausl Romagna è finanziato con i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in particolare la Missione 5 denominata ‘Inclusione e Coesione’, che - come indicato nel bando - mediante la creazione di nuovi servizi e infrastrutture sociali o il miglioramento di quelli esistenti mira a promuovere soluzioni a problemi di disagio e fragilità sociale.

I primi strumenti diagnostici in fase di consegna alla Cittadella della Salute di Novafeltria (entro la fine del 2023) sono in particolare due fibroscopi, tre ecografi multispecialistici e tre elettrocardiografi. Per le altre nuove apparecchiature destinate alla struttura dell’alta Valmarecchia, tra le quali - per citare quelle più significative - un mammografo, un portatile per scopia, un digitale diretto, un ecografo radiologico, tre defibrillatori e cinque letti da visita elettrici -, sono in corso gli ordini e quindi man mano che le ditte metteranno a disposizione i macchinari durante il 2024 verranno progressivamente consegnati.

“Questa scelta della Direzione Generale dell’Ausl Romagna è un’ulteriore conferma dell’attenzione nei confronti della Cittadella della Salute di Novafeltria – sottolinea Mirco Tamagnini, direttore del Distretto di Rimini - e del potenziamento dei servizi assistenziali territoriali nell’ambito della riorganizzazione dell’assistenza territoriale prevista dal decreto 77/22 del Ministero della Salute. Nonostante qualcuno si ostini a parlare di marginalizzazione, sono i fatti invece a dare evidenza dell’intenzione dell’Azienda di fornire in tutte le sedi la migliore risposta possibile in termini di assistenza sanitaria ai cittadini”.